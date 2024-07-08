兵馬俑特展有中資互動軟體？　國安局：科工館已查處將軟體移除

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）



實習記者歐承翰／台北報導

立法院外交國防委員會8日邀請國安局等相關部會報告並備詢，民進黨立委沈伯洋指出，國立科學工藝博物館（科工館）展出的「兵馬俑特展」設有互動軟體「秦俑臉譜比對遊戲」與「一號坑全景體驗」，為中國開發的軟體，且主辦單位是統戰色彩濃厚的中國宋慶齡基金會，他擔心有資安風險和滲透疑慮。

沈伯洋表示，高雄科工館展出的「大秦雄風—兵馬俑與秦始皇帝陵特展」內「秦俑臉譜比對遊戲」與「一號坑全景體驗」兩項互動設施為中國開發軟體，恐有資安危機，且主辦單位之一的中國宋慶齡基金會，理事會主席李斌為中共前政協副主席，存有統戰疑慮。

國安局長蔡明諺回應，對於兩岸交流只要合法，皆抱持尊重的態度，沈委員提到的案例，因涉及資安的風險，據他所知，在被揭露之後，科工館已做查處的動作，並第一時間對外說明，已將中資軟體移除，相關的處置過程都有注意到資安風險的控管。

沈伯洋認為，如果有資安的疑慮當然要處理，但它是否為統戰是另一件事。他也質疑，李斌有前政協副主席的身份，到底在台灣從事什麼活動，這些活動有沒有違反「反滲透法」？雖然目前看起來是單純的交流，但是這個交流未來往下進行，有人有一些利益的輸送，那可能就是國安局需要掌握的事。