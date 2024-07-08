黃暐瀚罕見表態：我反對提高罷免門檻！　

記者邱晟軒／綜合報導

立法院內政委員會今天（8日）排審國民黨立委提案的選罷法修正草案，一早民進黨立委與國民黨立委就在議場爆發衝突。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文表態，明確反對提高罷免門檻。

黃暐瀚指出，目前罷免規定，完美呈現這個機制符合現實，1/4公民數的門檻，不至於濫罷、亂罷。仇恨值不高，地方經營認真的民代或首長，不會被罷免成功。

他認為，如果提高到罷免票數必須高於當選得票數，將使罷免權實質上被閹割，幾乎無人能被罷免成功，這樣的「鳥籠罷免」會讓罷免制度形同虛設。

▲立法院內政委員會今（8）日繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，再爆激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

黃暐瀚表示，國民黨立委許宇甄提出「罷免票數需高於得票數」的修法建議，理由是「這樣才不會被隨便罷掉」。所有論述「謝國樑得票九萬六，罷免只需七萬六，公平嗎？」的質疑者，是否知道，當年陳柏惟「得票11萬2千票，罷免票僅7萬7千票，就罷免成功」？陳柏惟當年被比自己得票少三萬五千票的「罷免票」罷免成功時，國民黨的回應是：「這是台灣民主的勝利」！

黃暐瀚強調，選舉、罷免、創制、複決是人民的基本權利，目前罷免的相關規定與門檻適當，無需修法提高。他指出，國民黨的提案已於上周緊急撤回，但討論仍持續引發關注。