宏恩醫院遭爆「性侵病患」影帶消失被吃案　警澄清：根本沒這案

▲台中市宏恩醫院龍安分院遭爆隱匿性侵、毆打病患，警方也被控吃案。第三警分局稍早發出嚴正聲明。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市宏恩醫院龍安分院遭媒體爆料，稱院內有暴力對待等不法情事，患者遭到痛毆濺血，本該是治療的地方，卻變成煉獄。此外，有吹哨者楊男也向該媒體稱，「性侵案被吃案」。針對此事，第三警分局稍早發出嚴正澄清，說明此無接獲此報案，報導內容與事實不相符。

針對該名楊父向媒體所述，兒子在宏恩醫院龍安分院內遭護佐組長林智文毆打，還辯稱是「物理治療」，檢方今年4月以傷害罪將林起訴，家屬求償50萬，但林雙手一攤說沒錢。且不只一例，還有另名20多歲林男也被打到頭破血流。

第三分局還原時間軸，該傷害案件於去年9月25日接獲楊男報案，稱其27歲兒子在該院遭傷害情事，分局獲報後即依規定查處，經通知相關對象完成筆錄資料，全案業依法送辦。

另，該吹哨者楊男所述，4年前有女病患腦傷，導致言語表達受損，用寫字表達自己遭到另名男病患性侵，結果護理師調閱監視器，發現一段25分鐘性侵影像，院方不是報案，反而滅證。有人反應還被院方稱「哪隻眼睛看到？」並控訴警方全盤接收院方變造過的影像，事發2個月後才做筆錄。

第三分局說，查本分局並未接獲該件報案，另本分局依報導所述時間清查，亦查無相關案件，報導內容與事實不符，在此嚴正澄清！