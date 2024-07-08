台中宏恩醫院綁病患狂打　醫護躲監視器前「看好戲」

▲吳姓男子（圖）也遭痛毆，全身滿是傷痕。（投訴人提供）



圖文／鏡週刊

台中地方法院上個月底開庭審理一起傷害案，被告是台中宏恩醫院龍安分院護佐組長林智文，他涉嫌毆打院內1名受監護處分的22歲楊姓受刑人，遭檢方起訴。林男雖然在法庭上認罪，卻辯稱因楊男打傷他的部屬、護理師，他才會挺身而出、教訓對方。林男說，案發後他已離職，目前無業，沒錢賠償楊男及家屬，無法和解，法官最後諭知近日內做出判決。

本刊調查，位於台中市區的宏恩醫院龍安分院專門治精神疾病，共有184張病床，除了一般精神病患，還收治中部地區7間法院宣告需「監護處分」的受刑人，因為這些人狀況不穩，多半有暴力傾向，一般醫院拒收，但該院卻來者不拒，每天平均有20名受刑人接受監護治療，沒想到卻爆發長期凌虐事件。

▲台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）

檢方調查，林智文負責宏恩醫院龍安分院護理人員的安全維護，被他毆打的楊男因違反《家庭暴力防治法》案件，去年8月到該院執行「刑後監護處分」。同年9月22日，林將楊綁在床上，徒手槌打楊的腹部，導致瘀青，2天後林又將身穿約束衣的楊拖進病房，對他拳打腳踢，導致楊頭部、腹部擦挫傷。由於其他4名醫護人員指證歷歷，林被檢察官約談時認罪，被依傷害罪起訴。

▲動手毆打多名精神病患的林智文（圖），遭檢方以傷害罪嫌起訴。（翻攝林智文臉書）

「這是遲來的正義！」楊父受訪時，難掩內心激動，表示兒子被打，他完全不知情，直到看不下去的醫護人員私下告知，他才得知種種黑幕，事後他向台中市政府衛生局陳情，卻得到「查無不法」的答案，讓他求助無門，所幸多名吹哨者陸續提供照片等證據，加上4名醫護人員作證，才讓這起醜聞被揭發。

▲楊姓男子（圖）遭林智文拳打腳踢，腹部嚴重瘀傷。（投訴人提供）

吹哨者A先生告訴本刊，護佐的任務是醫護人員探視病人時，在旁協助安全維護工作，但打人的林智文案發當時根本沒當班，只因聽說楊男情緒不穩，就衝進病房打人，林男曾學過搏擊，是練家子，連出九拳把楊男打得哀哀叫，施暴過程全被監視器拍下。

A先生指出，林智文常自稱有傷害前科，院方也知情，案發當時，目擊的醫護人員沒人制止或營救，紛紛躲在護理站監視器前「看好戲」，身穿約束衣的楊男無法動彈，只能任由林男一頓虐打，滿身是傷，事後有醫護人員好奇林男的黑歷史，查詢司法院判決資料，結果發現他當時還在保護管束期間。

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