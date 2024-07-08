　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中宏恩醫院綁病患狂打　醫護躲監視器前「看好戲」

吳姓男子（圖）也遭痛毆，全身滿是傷痕。（投訴人提供）

▲吳姓男子（圖）也遭痛毆，全身滿是傷痕。（投訴人提供）

圖文／鏡週刊

台中地方法院上個月底開庭審理一起傷害案，被告是台中宏恩醫院龍安分院護佐組長林智文，他涉嫌毆打院內1名受監護處分的22歲楊姓受刑人，遭檢方起訴。林男雖然在法庭上認罪，卻辯稱因楊男打傷他的部屬、護理師，他才會挺身而出、教訓對方。林男說，案發後他已離職，目前無業，沒錢賠償楊男及家屬，無法和解，法官最後諭知近日內做出判決。

本刊調查，位於台中市區的宏恩醫院龍安分院專門治精神疾病，共有184張病床，除了一般精神病患，還收治中部地區7間法院宣告需「監護處分」的受刑人，因為這些人狀況不穩，多半有暴力傾向，一般醫院拒收，但該院卻來者不拒，每天平均有20名受刑人接受監護治療，沒想到卻爆發長期凌虐事件。

台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）

▲台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）

檢方調查，林智文負責宏恩醫院龍安分院護理人員的安全維護，被他毆打的楊男因違反《家庭暴力防治法》案件，去年8月到該院執行「刑後監護處分」。同年9月22日，林將楊綁在床上，徒手槌打楊的腹部，導致瘀青，2天後林又將身穿約束衣的楊拖進病房，對他拳打腳踢，導致楊頭部、腹部擦挫傷。由於其他4名醫護人員指證歷歷，林被檢察官約談時認罪，被依傷害罪起訴。

動手毆打多名精神病患的林智文（圖），遭檢方以傷害罪嫌起訴。（翻攝林智文臉書）

▲動手毆打多名精神病患的林智文（圖），遭檢方以傷害罪嫌起訴。（翻攝林智文臉書）

「這是遲來的正義！」楊父受訪時，難掩內心激動，表示兒子被打，他完全不知情，直到看不下去的醫護人員私下告知，他才得知種種黑幕，事後他向台中市政府衛生局陳情，卻得到「查無不法」的答案，讓他求助無門，所幸多名吹哨者陸續提供照片等證據，加上4名醫護人員作證，才讓這起醜聞被揭發。

楊姓男子（圖）遭林智文拳打腳踢，腹部嚴重瘀傷。（投訴人提供）

▲楊姓男子（圖）遭林智文拳打腳踢，腹部嚴重瘀傷。（投訴人提供）

吹哨者A先生告訴本刊，護佐的任務是醫護人員探視病人時，在旁協助安全維護工作，但打人的林智文案發當時根本沒當班，只因聽說楊男情緒不穩，就衝進病房打人，林男曾學過搏擊，是練家子，連出九拳把楊男打得哀哀叫，施暴過程全被監視器拍下。

A先生指出，林智文常自稱有傷害前科，院方也知情，案發當時，目擊的醫護人員沒人制止或營救，紛紛躲在護理站監視器前「看好戲」，身穿約束衣的楊男無法動彈，只能任由林男一頓虐打，滿身是傷，事後有醫護人員好奇林男的黑歷史，查詢司法院判決資料，結果發現他當時還在保護管束期間。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】毆打精神病患　湮滅性侵證據　宏恩醫院龍安分院黑幕重重
【恐怖醫院毆病患2】患者遭毆濺血病房如煉獄　宏恩再爆性侵滅證警吃案
【恐怖醫院毆病患3】遭爆病患被毆、性侵　宏恩醫院回應了

ET快訊
快訊／看到尖叫雞暴怒！陳玉珍抓傷郭昱晴　一人戰5女綠委
快訊／恐怖瞬間曝！林士傑倒地還被狂射　中多槍慘死
起底無良台中宏恩醫院　總院長「背景超強大」
快訊／槍槍要命！林依婷父臉、頸、胸中彈慘死
吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！　直接點名：讓人賭爛
患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」
快訊／開戰！遭王鴻薇連環拳猛毆　林楚茵下巴見血
快訊／藍綠對戰選罷法！洪申翰遭嗆人渣　王鴻薇飆罵賤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺　監視器畫面曝光

槍槍要命！女議員林依婷父「身中3槍」位置曝　搶救30分鐘不治

起底無良台中宏恩醫院　總院長「背景超強大」

清大生狂譙同學「延畢的垃圾」　法官判無罪

快訊／槍手埋伏家門口！台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

醫院如絕命終結站！　台中宏恩「待遇比監獄還可怕」

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

台中宏恩醫院綁病患狂打　醫護躲監視器前「看好戲」

隱匿性侵、痛毆病患　驚爆台中恐怖醫院黑幕

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

百白突激吻大鶴破冰(?) 　他嚇到：彩排沒這一段

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺　監視器畫面曝光

槍槍要命！女議員林依婷父「身中3槍」位置曝　搶救30分鐘不治

起底無良台中宏恩醫院　總院長「背景超強大」

清大生狂譙同學「延畢的垃圾」　法官判無罪

快訊／槍手埋伏家門口！台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

醫院如絕命終結站！　台中宏恩「待遇比監獄還可怕」

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

台中宏恩醫院綁病患狂打　醫護躲監視器前「看好戲」

隱匿性侵、痛毆病患　驚爆台中恐怖醫院黑幕

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

「TOYOTA旗艦新房車」現身！空間、帥度更勝Camry　新增2.0升油電

台積電跌5元後急翻紅平前高　指數漲逾60點站穩23500

狂吃不胖的2個夏日食譜！備料超簡單、隨便拌一拌都美味又減脂

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

眾院民主黨資深議員「私下開會」　討論是否撤換拜登

菸捐凍漲害吸菸率上升　專家建議逐步調漲「以價制量降低菸害」

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺　監視器畫面曝光

快訊／看到尖叫雞暴怒！陳玉珍抓傷郭昱晴　一人狠戰5女綠委

MSC美西線運價7／1沒漲　7／6市場運價多已降到8千美元以下

熱爆「2情況」別刮痧　中醫：常待冷氣房小心中陰暑

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

隱匿性侵、痛毆病患　驚爆台中恐怖醫院黑幕

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

警涉洩個資收賄遭聲押　記2大過免職

小錦屏野溪溫泉爆溺斃意外　40歲男不治

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

更多熱門

相關新聞

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

由偶像劇教母柴智屏監製、翻拍韓劇的《我們的藍調時光》，斥資破億元，今年初浩浩蕩蕩宣布海選。但近期吳慷仁在私人臉書抱怨，讓該劇停拍消息擴散受到討論，他抱怨自己遭池魚之殃，因為婉拒演出變成劇組停拍的藉口，吳慷仁更直白地說：「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」

隱匿性侵、痛毆病患　驚爆台中恐怖醫院黑幕

隱匿性侵、痛毆病患　驚爆台中恐怖醫院黑幕

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

南韓爆紅紙巾吐司創始店來台快閃

南韓爆紅紙巾吐司創始店來台快閃

預謀5年！師複製學生鑰匙　闖屋偷她制服

預謀5年！師複製學生鑰匙　闖屋偷她制服

關鍵字：

鏡週刊宏恩醫院

讀者迴響

熱門新聞

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

Burberry傳將裁員400人　給員工2條路

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面