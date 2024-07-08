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社會 社會焦點 保障人權

醫院如絕命終結站！　台中宏恩「待遇比監獄還可怕」

楊姓男子（圖）多處遭激烈毆打，事發多天後，臉上仍留有傷痕。（投訴人提供）

▲楊父（圖）得知兒子遭毆打凌虐，十分激憤。（投訴人提供）

圖文／鏡週刊

台中宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，中部7法院宣告「監護處分」的精神病受刑人，也由該院收容。不過，最近卻爆發院方維安幹部長期毆打病患的醜聞，醫院本該是病人回歸社會中繼站，卻差點變成奪命終結站，十分恐怖。

吹哨者C先生透露，醫院還有許多詐保的病人，他們裝瘋賣傻院，為的是詐領保費，有人一住就是10多年，領了4千萬元，還有保險業務員跟病患勾結，由業務員代繳保費，病患負責住院，申請理賠後六四拆帳，非常誇張。

本刊調查，宏恩醫院龍安分院收治的精神病患，除了受刑人，還包括街友、智障者等社會邊緣人，醫院領政府補助每人每月8千多元，理應妥善照顧，但卻是爭議頻傳、弊端叢生。

台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）

▲台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）

吹哨者們表示，這些受刑人被法院視為燙手山芋，雖然知道護佐會打人，卻仍將受刑人往醫院送，等於默許，因為醫院是幫法院「解決難題」，據說宏恩醫院與法院、市府、民代關係良好，之前一名副院長因為不想收治太多受刑人，得罪了司法高官，最後被迫離職。

楊父氣憤地說，法院明知受刑人在醫院被五花大綁施虐，卻冷眼旁觀，以他兒子為例，在獄中服完刑，還得到醫院監護治療，而且待遇比監獄還可怕，實在令人無法想像。

楊父（圖）得知兒子遭毆打凌虐，十分激憤。（投訴人提供）

▲楊姓男子（圖）多處遭激烈毆打，事發多天後，臉上仍留有傷痕。（投訴人提供）

A先生說：「醫院本該是受刑人回歸社會的中繼站，卻差一點變成絕命終結站，院內水深火熱，外界無從得知，呼籲相關單位介入調查，不能放任院方隻手遮天，讓這些邊緣人啞巴吃黃蓮，有苦無處申！」

本刊7月5日致電宏恩醫院進行查證、平衡報導，至截稿前未獲回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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