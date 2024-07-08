起底無良台中宏恩醫院　總院長「背景超強大」

▲楊父想為兒子爭個「理」。



圖文／鏡週刊

白色巨塔的醜陋黑幕！台中一家醫院爆發把病患當人肉沙包虐打的暴力事件，受害者是名因案受監護處份治療的精神疾病受刑人，遭院內護佐幹部林智文以束帶、束衣五花大綁，出拳攻擊腹部造成瘀青，抓頭撞地，誆稱毆打是為病患做「物理治療」，院內護理人員看不下去暗中蒐證，檢具資料提供家屬還到庭作證，才揭發這起慘絕人寰、生不如死的地獄生活。

投訴人楊爸爸說，這些監護處份中的受刑人在醫院被當人肉沙包打，他們就是病人，院方怎麼可以如此殘忍對待？尤其練過搏擊的人出手很重，醫院卻當成人才用，只因他們「敢打」，用腳踹，抓頭撞地。

▲宏恩醫院在中部地區關係好，背景強大。（翻攝自Google Maps）

吹哨者告訴本刊，該院使用暴力非首例，6年前曾聘請1名涼山特種部隊退役的吳姓軍人擔任護佐一職，他到院服務後，幾乎天天與病人發生口角，「因為他用正常人觀念看待這些精神病患」，每次衝突都暴力相向，曾差點打死人，最後因打得太厲害被迫離職。

▲宏恩醫院管理出現問題，相關機關應加強稽查。（翻攝宏恩醫院龍安分院臉書）

吹哨者們說，這些受刑病人被各地法院視為燙手山芋，打人等於默許，因為是幫法院解決難題。這些病患很可憐，很多沒家屬，沒人關心，任由他們自生自滅，病人常開窗看著外面世界，因為「監獄都比醫院好」，醫院的生活過得慘絕人寰、生不如死，他們是人，也有基本人權、尊嚴，卻「沒人關心」，

在打人事件後，宏恩醫院上下封口，總院長吳子鈞一直不承認有毆人一事，當時林智文也沒被開除，但東窗事發後，楊父決定追根究底，讓醫院頭很痛。

▲醫護人員在群組討論林智文毆人。（投訴人提供）

楊父告訴本刊，當時總院長吳子鈞要他跟龍安分院院長一起開會，希望這件事能「放水流」私了，不要再追究了，會叫林智文離職，吳是台中市府顧問，與地方關係好，背景強大，沒人想得罪，但他還是想爭個「理」字。

楊父曾向彰化地檢署陳情，指兒子在醫院被打，也曾投書檢察長信箱，過沒多久，彰檢曾派人到醫院查看，卻沒有任何作為。楊小弟當時曾跑過去說：「我被打」，沒想到地檢署人員瞄了他一眼，冷回一句「你去台中高分檢告！」，也沒有主動調查，既冷血又無情。

▲吳姓男子（圖）也遭痛毆，全身滿是傷痕。（投訴人提供）

有吹哨者具名向台中市議員陳情，得到「這家醫院每年評鑑都優等」，結果又是不了了之。

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