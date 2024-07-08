患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

▲護理人員刪除犯罪影像、湮滅證據，被吹哨者拍下。（投訴人提供）



圖文／鏡週刊

白色巨塔的醜陋黑幕！台中一家醫院爆發把病患當人肉沙包虐打的暴力事件，受害者是名因案受監護處份治療的精神疾病受刑人，遭院內護佐幹部林智文以束帶、束衣五花大綁，出拳攻擊腹部造成瘀青，抓頭撞地，誆稱毆打是為病患做「物理治療」，院內護理人員看不下去暗中蒐證，檢具資料提供家屬還到庭作證，才揭發這起慘絕人寰、生不如死的地獄生活。

曾目擊林智文毆打楊男的A先生說，林男出手很狠，甚至在病房外就能聽到楊男頭撞地的巨大聲響，楊的臉上還出現被鞋踩踏的三道傷痕，誇張的是，林男事後辯稱這是「物理治療」，類似狀況經常發生，醫護人員交班時都會傳，猶如家常便飯，依規定，護理交接紀錄要記載當天幾點幾分發生什麼事，小到連病患跌倒都要寫進去，但是為了掩蓋真相，護理長卻要求隱匿，非常離譜。

另1名吹哨者B小姐也看不慣醫院縱容護佐打人的行為，掙扎許久後，決定受訪還原真相，她說這些病患非常可憐，動輒得咎，宛如置身人間煉獄。B小姐表示，林智文受時任護理主任提拔，一路升到護佐組長，而這名護理主任爭議頗大，除了有竊盜前科，也曾詐領防疫獎金。

▲林姓男子（圖）遭林智文毆打，嘴巴都是血跡。（投訴人提供）

B小姐說，林智文當上組長後，對醫院高層極為諂媚，對下屬卻很惡劣，甚至還逼走了1名服務14年的績優老員工，更爭議的是，他對病患採以暴制暴的高壓手段，不只楊男受害，另1名林男也被林智文打得頭破血流，事發後林男的床單、病房地板都是血，林母得知後，本來想要提告，但因院方承諾不會再發生，又怕提告後，兒子被修理得更慘，最後放棄提告。

除了打人事件頻傳，該院還傳出包庇性侵犯等諸多爭議。另1名吹哨者C先生告訴本刊，4年前，有1名因腦傷、無法說話的女病患，用紙筆寫出自己被其他男病患性侵，護理師調閱監視器，果真發現一段25分鐘的性侵影像，現場所有護理師也都看見，但院方沒有馬上報案，而是刪除影像，有病情輕微的患者告訴院長：「有人被強暴！」院長竟反問：「你哪隻眼睛看到？」

更扯的是，轄區派出所警員獲報後拿USB要拷貝影像，院方竟提供剪接變造過的影像給警方，且事發2個月後才讓護理師去做筆錄，警員雖有詢問為何沒有病房內的畫面，護理師不知如何回答，警員也沒追究，照單全收。

C先生說，醫院原想大事化小，辯稱二人合意性交，但因女方堅持提告，婦幼警察隊只能依法介入，結果發現案發當天交班紀錄隻字未提，警方就此詢問護理師時，院方社工竟然全程「旁聽」，所以沒人敢說實話，後來有人趁社工去上廁所，偷偷告訴警員：「剛才我的回答全都不是事實！」警方聽完，表示會重新製做筆錄，但最後也沒下文。

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