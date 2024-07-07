Threads小編「8個字」回應串文！用戶驚喜：感覺是台灣人

▲許多人一滑Threads就停不下來。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

Threads上線滿一周年，近日正在舉辦「慶生活動」，不只可以更換應用程式的圖示，符合活動條件還可以在自己的大頭貼上戴頂帽子。就有設計師將「脆」和Threads的Logo結合設計成新圖案，祝福Threads生日快樂，而該篇文章也釣出Threads小編以中文回覆，讓不少網友很驚喜。

Threads近期正在「過生日」，有設計師將「脆」字和Threads的Logo巧妙結合，製成幾張圖片祝賀Threads生日快樂。該則串文，也吸引Threads小編以中文回覆「也太有才，小編給讚」。

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▲Threads小編以中文回覆。（圖／翻攝自Threads）

由於Threads小編過去多以英文、emoji回應，因此這次用中文回覆，就讓不少網友感到驚喜，「居然是中文」、「原來官方也會用中文」、「X這一定是台灣人」、「小編竟然會中文」、「這個脆小編會中文」、「欸不是，脆怎麼用中文」、「你怎麼會說中文的」、「第一次看到脆會用中文」。

還有不少網友引用Threads小編的回覆內容，直呼「他默認可以叫脆了嗎」、「所以要念脆還是串或是Threads啊？快說啊」、「感覺台灣人」、「原來脆小編有台灣人」、「台灣市場那麼大，弄個台灣分部、台灣小編感覺很合理」。不過，Threads小編後續並未回覆，暫無法確定團隊中到底有沒有台灣人。