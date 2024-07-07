蘿拉AB合約詐千萬！網好奇「何不直接聯絡蔡阿嘎？」　內行揭關鍵

▲蔡阿嘎大動作切割前員工蘿拉，事件持續延燒。（圖／翻攝自嘎嫂二伯臉書）

圖文／CTWANT

百萬YouTuber蔡阿嘎於上（6）月突然開除元老級員工蘿拉，並公布她涉及多項不法行為，事後也拍影片說明事件始末，指出蘿拉以AB合約詐財逾千萬，引起外界譁然，許多曾與蘿拉接觸過的廠商也開始爆料，稱蘿拉難以相處，甚至經常不讀不回。對此，就有網友好奇，為何廠商不直接聯繫蔡阿嘎或二伯，這個問題意外釣出蔡阿嘎的親自回應。

一名網友在Threads上表示，許多人問「窗口不回應為什麼不直接私訊蔡阿嘎或二伯？」他認為會有這個疑問的人，基本上就是對這個產業比較陌生，以他3、4年相關經驗來看，不管是直接email聯繫網紅，或是透過公關公司找網紅，被婉拒不外乎就是碰軟釘子，暫時不合作、冷回應，甚至有洽談後但未簽約的網紅出現收了產品不回應的狀況，「身為廠商端真的只會覺得我們的產品不夠好，網紅才會不喜歡、沒反應」，完全不會去想說是窗口的問題，因此這時候怎麼可能還去私訊網紅問說，「我們公司、產品哪裡不夠好？你為什麼不回應？」這樣會顯得非常尷尬。

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貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「我們公司也被大頭佛娛樂有限公司婉拒過」、「真的！拜託一般人連聽到誰誰誰說自己壞話都不敢證實，一般人真的不會略過窗口去找網紅說欸你幹嘛不理我，也怕是自己問題」、「一般公司行號業務不理你，通常也不會跑去找老闆吧」、「正常邏輯來說，會覺得一個公司的業務，就是有主管的授權，業務才有那個權限這樣對外談案子的，突然私訊高層主管之類的，只會覺得很越權」，蔡阿嘎也出現在留言區表示，「確實」。

也有網友表示，「有人看到有人說曾私訊二伯想合作，二伯回應是要尊重窗口，請跟窗口洽談，真的去洽談窗口石沈大海後，就也沒再回頭找二伯，我想大部分人是如你所說，不太會厚臉皮死纏爛打吧」、「有窗口當然是對窗口，直接找負責人算是越權欸，而且通常窗口沒回應大部分都會覺得這次合作涼了，不會特地再去追問負責人」，原PO也認為，直接找負責人會有越權問題，有可能一開始就把關係搞僵。

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