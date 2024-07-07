　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇「何不直接聯絡蔡阿嘎？」　內行揭關鍵

蔡阿嘎說明遭資深蘿拉背叛。（圖／翻攝自嘎嫂二伯臉書）

▲蔡阿嘎大動作切割前員工蘿拉，事件持續延燒。（圖／翻攝自嘎嫂二伯臉書）

圖文／CTWANT

百萬YouTuber蔡阿嘎於上（6）月突然開除元老級員工蘿拉，並公布她涉及多項不法行為，事後也拍影片說明事件始末，指出蘿拉以AB合約詐財逾千萬，引起外界譁然，許多曾與蘿拉接觸過的廠商也開始爆料，稱蘿拉難以相處，甚至經常不讀不回。對此，就有網友好奇，為何廠商不直接聯繫蔡阿嘎或二伯，這個問題意外釣出蔡阿嘎的親自回應。

一名網友在Threads上表示，許多人問「窗口不回應為什麼不直接私訊蔡阿嘎或二伯？」他認為會有這個疑問的人，基本上就是對這個產業比較陌生，以他3、4年相關經驗來看，不管是直接email聯繫網紅，或是透過公關公司找網紅，被婉拒不外乎就是碰軟釘子，暫時不合作、冷回應，甚至有洽談後但未簽約的網紅出現收了產品不回應的狀況，「身為廠商端真的只會覺得我們的產品不夠好，網紅才會不喜歡、沒反應」，完全不會去想說是窗口的問題，因此這時候怎麼可能還去私訊網紅問說，「我們公司、產品哪裡不夠好？你為什麼不回應？」這樣會顯得非常尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「我們公司也被大頭佛娛樂有限公司婉拒過」、「真的！拜託一般人連聽到誰誰誰說自己壞話都不敢證實，一般人真的不會略過窗口去找網紅說欸你幹嘛不理我，也怕是自己問題」、「一般公司行號業務不理你，通常也不會跑去找老闆吧」、「正常邏輯來說，會覺得一個公司的業務，就是有主管的授權，業務才有那個權限這樣對外談案子的，突然私訊高層主管之類的，只會覺得很越權」，蔡阿嘎也出現在留言區表示，「確實」。

也有網友表示，「有人看到有人說曾私訊二伯想合作，二伯回應是要尊重窗口，請跟窗口洽談，真的去洽談窗口石沈大海後，就也沒再回頭找二伯，我想大部分人是如你所說，不太會厚臉皮死纏爛打吧」、「有窗口當然是對窗口，直接找負責人算是越權欸，而且通常窗口沒回應大部分都會覺得這次合作涼了，不會特地再去追問負責人」，原PO也認為，直接找負責人會有越權問題，有可能一開始就把關係搞僵。

延伸閱讀
中國夫婦「領養」孤兒16年未登記...去世後女兒領走百萬遺產　養子一毛未得
女主播曾遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了
遭瘋狂羞辱「你配不上我兒子」　媳婦教唆友人「汽油彈」引爆婆婆座車

ET快訊
是你嗎？第135億乘客昨坐板南線　可免費搭捷運1年！
快訊／鄭文燦請辭海基會董座！
「開冷氣關窗戶」一堆人錯了！　環保局曝正確開法
快訊／陳水扁無預警現身殯儀館！　快閃離去
王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！　季芹認證：太辣了
高雄知名「翠紅冷麵」出包！14人掛急診　勒令停業7日
娘娘4年前問「有沒貪污？」　鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

14縣市「高溫警示」　鄭明典：典型熱區一起出現

煮蟹肉棒「忘記拔套」！他傻眼：能吃嗎...正解一堆人錯了

以前享受舌吻「現在卻覺得噁心」　他有感：我太太也這樣

改善校地凹凸破損　教部補砸1億助38高中恢復地面平整

高雄知名「翠紅冷麵」出包！4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇「何不直接聯絡蔡阿嘎？」　內行揭關鍵

Threads小編「8個字」回應串文！用戶驚喜：感覺是台灣人

戀愛感爆棚！「最懂事女友」新照曝　網大驚：胸部有吻痕？

「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

14縣市「高溫警示」　鄭明典：典型熱區一起出現

煮蟹肉棒「忘記拔套」！他傻眼：能吃嗎...正解一堆人錯了

以前享受舌吻「現在卻覺得噁心」　他有感：我太太也這樣

改善校地凹凸破損　教部補砸1億助38高中恢復地面平整

高雄知名「翠紅冷麵」出包！4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇「何不直接聯絡蔡阿嘎？」　內行揭關鍵

Threads小編「8個字」回應串文！用戶驚喜：感覺是台灣人

戀愛感爆棚！「最懂事女友」新照曝　網大驚：胸部有吻痕？

「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

阿北不見啦！家屬急報案　鷹眼實習警10分鐘就找到他

25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

沒有「自提6%」親戚直搖頭！　網點出2關鍵：除非沒投資

《刀劍神域》最新主機遊戲10月發售　20人同玩系列角色跨越記憶參戰

快訊／鄭文燦請辭海基會董事長職務　上任僅短短一個月

「便當」到底在哪？警下班遇6人衝突　1男被搜出玩具長槍送辦

有內用座位區！一〇八抹茶茶廊插旗台中了　連3天祭霜淇淋買1送1

是你嗎？北捷135億乘客誕生「昨晚坐板南線」　未來免費搭捷運1年

薩卡79分鐘續命追平　英格蘭PK大戰5點全進闖歐國盃4強

國3草屯段事故！貨車鐵製品散落車道　駕駛穿梭車陣撿拾超驚險

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

快訊／國家警報響了！大雷雨轟6地　暴雨警戒區出爐

30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4跡象

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上

年輕人都在玩Threads　他揭「受歡迎2原因」

台北車站「靈堂風」市集！活動現場直擊　民眾笑：有橋可以過

更多熱門

相關新聞

Threads小編「8個字」回應串文！

Threads小編「8個字」回應串文！

Threads上線滿一周年，近日正在舉辦「慶生活動」，不只可以更換應用程式的圖示，符合活動條件還可以在自己的大頭貼上戴頂帽子。就有設計師將「脆」和Threads的Logo結合設計成新圖案，祝福Threads生日快樂，而該篇文章也釣出Threads小編以中文回覆，讓不少網友很驚喜。

「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：貪汙就抓

「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：貪汙就抓

政大生退租留12大袋垃圾！床一掀開全網嚇傻

政大生退租留12大袋垃圾！床一掀開全網嚇傻

30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊

30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊

夫婦領養孤兒未登記　百萬遺產養子一毛未得

夫婦領養孤兒未登記　百萬遺產養子一毛未得

關鍵字：

Threads蘿拉蔡阿嘎周刊王

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

謝金燕動怒開轟合作品牌！

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面