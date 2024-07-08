限時3天！超商4大品項「+7元多1件」　茶葉蛋、大杯拿鐵都有

▲全家店舖自今日至7月10日推出4大品項「第2件7元」優惠，品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵。（圖／全家提供，下同）
記者周姈姈／綜合報導
今天就買！超商自今（8）日起連續3天推出4大品項「+7元多1件」優惠，品項包含茶葉蛋、大杯拿鐵等，只要+7元就能多享用一份，超級划算；另外，超商特別與台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，只在台東40間超商店鋪吃得到，每顆都Q彈入味，8月20日前還可享第2顆6折。
全家店舖加碼自今（8）日至7月10日推出「指定商品+7元多1件」優惠，品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵、威德運動補給飲料、FamiCollection不知春茶。
另外，響應「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日在台東鹿野高台夢幻登場，全家特別攜手台東縣政府合作，自即日起於台東逾40間店舖（可參考下方表格）限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8月20日前購買享第2顆6折，等於2顆只要32元。
▲全家攜手台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，即日起於台東逾40間全家店舖開賣。
全家店舖冷藏區也同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包特價128元，等同原價160元打8折。
|店名
|地址
|大武南興店
|台東縣大武鄉圓山路１－６號
|台東大同店
|台東縣台東市復國里大同路１６３號１樓
|台東大竹店
|台東縣大武鄉大竹６號
|台東大豐店
|台東縣台東市漢陽北路２００號部分範圍
|台東中興店
|台東縣台東市光明里中興路二段４４２號一樓
|台東太麻里店
|台東縣太麻里鄉泰和村太麻里街３１６號
|台東文化店
|台東縣台東市中山里中山路３４５號１、２樓
|台東四維店
|台東縣台東市傳廣路３９９號１樓
|台東志航店
|台東縣台東市志航路三段３號
|台東車站店
|台東市岩灣路１０１巷５９８號
|台東和平店
|台東縣卑南鄉太平村和平路１０２號一樓
|台東知本店
|台東縣台東市建興里青海路四段４７２號１樓
|台東金生億店
|台東縣台東市太原路一段７７６號１Ｆ
|台東金塊店
|台東縣台東市中華路一段２７６號一樓
|台東南王店
|台東縣台東市南王里更生北路６０３號
|台東南京店
|台東縣台東市民族里正氣路３８４號一樓
|台東香蘭店
|台東縣太麻里鄉新香蘭２之５號及其停車場
|台東鹿野店
|台東縣鹿野鄉鹿野村中華路一段９８號一樓
|台東博愛店
|台東縣台東市博愛路４８６號
|台東新生店
|台東縣台東市開封街６４６號１樓
|台東新達人店
|台東縣達仁鄉安朔村復興路１４２號
|台東維新店
|台東縣台東市更生路５７５號
|台東賓朗店
|台東縣卑南鄉賓朗路２９２號
|台東興昌店
|台東縣臺東市文昌路２號壹樓
|台東龍泉店
|台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路５５號一樓之１
|台東豐里店
|台東縣台東市中華路三段２５７號１樓
|台東豐榮店
|台東縣台東市豐榮路１８７號
|台東豐樂店
|台東縣台東市豐樂里正氣北路５２６號一樓
|台東鎮東店
|台東縣卑南鄉泰安村泰安路３６１號（陸軍太平營區）
|台東關山店
|台東縣關山鎮里瓏里民權路１之６號一樓
|台東寶桑店
|台東縣台東市中興路一段２１１號
|台東鐵花店
|台東縣台東市中華路一段５７５號
|成功中華店
|台東縣成功鎮中華路１２３號１樓
|成功花海店
|台東縣成功鎮美山路１３９－２號
|池上車站店
|台東縣池上鄉忠孝路２６９號
|卑南初鹿店
|台東縣卑南鄉初鹿村忠孝路８５號
|東河農會店
|台東縣東河鄉都蘭村都蘭路２０９－１號
|長濱金剛店
|台東縣長濱鄉長濱村長濱１４２－６號及其停車場
|海端天龍店
|台東縣海端鄉霧鹿村１鄰９號
|鹿野瑞豐店
|台東縣鹿野鄉瑞景路四段９８號
|獅子金流店
|屏東縣獅子鄉草埔村１０鄰草埔６巷３６號
|綠島朝日店
|台東縣綠島鄉南寮村９９號
|關山民族店
|台東縣關山鎮里壟里民族路５３－１號
7-11 OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡飲品組合優惠，今（8）日為活動最後一天，品項有「大杯冰燕麥拿鐵7杯360元」、「冰精品燕麥拿鐵7杯530元」、「冰燕麥奶茶7杯340元」以及「冰黑糖珍珠燕麥奶7杯360元」，各限量開賣5萬組，僅提供門市／線上支付購買，每會員可限購4組，兌換期限可參考附圖。
▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「4款咖啡飲品」組合優惠一次看，各限量開賣5萬組，售完為止。
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