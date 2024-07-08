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限時3天！超商4大品項「+7元多1件」　茶葉蛋、大杯拿鐵都有

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家店舖自今日至7月10日推出4大品項「第2件7元」優惠，品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵。（圖／全家提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就買！超商自今（8）日起連續3天推出4大品項「+7元多1件」優惠，品項包含茶葉蛋、大杯拿鐵等，只要+7元就能多享用一份，超級划算；另外，超商特別與台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，只在台東40間超商店鋪吃得到，每顆都Q彈入味，8月20日前還可享第2顆6折。

全家店舖加碼自今（8）日至7月10日推出「指定商品+7元多1件」優惠，品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵、威德運動補給飲料、FamiCollection不知春茶。

另外，響應「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日在台東鹿野高台夢幻登場，全家特別攜手台東縣政府合作，自即日起於台東逾40間店舖（可參考下方表格）限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8月20日前購買享第2顆6折，等於2顆只要32元。

▲▼全家特別攜手台東縣政府合作，自7月6日起於台東逾40間店舖限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」。（圖／全家提供）

▲全家攜手台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，即日起於台東逾40間全家店舖開賣。

全家店舖冷藏區也同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包特價128元，等同原價160元打8折。

店名 地址
大武南興店 台東縣大武鄉圓山路１－６號
台東大同店 台東縣台東市復國里大同路１６３號１樓
台東大竹店 台東縣大武鄉大竹６號
台東大豐店 台東縣台東市漢陽北路２００號部分範圍
台東中興店 台東縣台東市光明里中興路二段４４２號一樓
台東太麻里店 台東縣太麻里鄉泰和村太麻里街３１６號
台東文化店 台東縣台東市中山里中山路３４５號１、２樓
台東四維店 台東縣台東市傳廣路３９９號１樓
台東志航店 台東縣台東市志航路三段３號
台東車站店 台東市岩灣路１０１巷５９８號
台東和平店 台東縣卑南鄉太平村和平路１０２號一樓
台東知本店 台東縣台東市建興里青海路四段４７２號１樓
台東金生億店 台東縣台東市太原路一段７７６號１Ｆ
台東金塊店 台東縣台東市中華路一段２７６號一樓
台東南王店 台東縣台東市南王里更生北路６０３號
台東南京店 台東縣台東市民族里正氣路３８４號一樓
台東香蘭店 台東縣太麻里鄉新香蘭２之５號及其停車場
台東鹿野店 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路一段９８號一樓
台東博愛店 台東縣台東市博愛路４８６號
台東新生店 台東縣台東市開封街６４６號１樓
台東新達人店 台東縣達仁鄉安朔村復興路１４２號
台東維新店 台東縣台東市更生路５７５號
台東賓朗店 台東縣卑南鄉賓朗路２９２號
台東興昌店 台東縣臺東市文昌路２號壹樓
台東龍泉店 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路５５號一樓之１
台東豐里店 台東縣台東市中華路三段２５７號１樓
台東豐榮店 台東縣台東市豐榮路１８７號
台東豐樂店 台東縣台東市豐樂里正氣北路５２６號一樓
台東鎮東店 台東縣卑南鄉泰安村泰安路３６１號（陸軍太平營區）
台東關山店 台東縣關山鎮里瓏里民權路１之６號一樓
台東寶桑店 台東縣台東市中興路一段２１１號
台東鐵花店 台東縣台東市中華路一段５７５號
成功中華店 台東縣成功鎮中華路１２３號１樓
成功花海店 台東縣成功鎮美山路１３９－２號
池上車站店 台東縣池上鄉忠孝路２６９號
卑南初鹿店 台東縣卑南鄉初鹿村忠孝路８５號
東河農會店 台東縣東河鄉都蘭村都蘭路２０９－１號
長濱金剛店 台東縣長濱鄉長濱村長濱１４２－６號及其停車場
海端天龍店 台東縣海端鄉霧鹿村１鄰９號
鹿野瑞豐店 台東縣鹿野鄉瑞景路四段９８號
獅子金流店 屏東縣獅子鄉草埔村１０鄰草埔６巷３６號
綠島朝日店 台東縣綠島鄉南寮村９９號
關山民族店 台東縣關山鎮里壟里民族路５３－１號

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡飲品組合優惠，今（8）日為活動最後一天，品項有「大杯冰燕麥拿鐵7杯360元」、「冰精品燕麥拿鐵7杯530元」、「冰燕麥奶茶7杯340元」以及「冰黑糖珍珠燕麥奶7杯360元」，各限量開賣5萬組，僅提供門市／線上支付購買，每會員可限購4組，兌換期限可參考附圖。

▲▼7-11最新咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「4款咖啡飲品」組合優惠一次看，各限量開賣5萬組，售完為止。

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