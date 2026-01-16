操盤6億電子錢包「名下0資產」詐團總指揮落網　拍賣保時捷抵債

▲詐騙集團的保時捷718將進行法拍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢警近日偵破一起大型投資詐騙洗錢案，幕後「總指揮」林姓男子與5名手下，名下竟然全都沒有任何不動產或存款，卻替詐騙集團洗錢破億元，手法宛如電影情節，唯一看得到的資產，竟只剩一輛12年中古保時捷跑車，專案人員立即將車子查扣法拍。

檢警調查，薛姓女子誤信「投資泰達幣穩賺9%以上」的詐騙話術，與馮姓車手相約面交時，馮遭埋伏警方當場逮捕，警方順藤摸瓜，溯源追出背後由林姓男子操盤的洗錢集團，赫然發現這群人名下毫無資產，卻能順利轉移鉅額虛擬貨幣。

檢方指出，早在2023年7月，林男就與不詳詐騙集團分工合作，由詐團架設假投資網站誘騙被害人投入資金購買虛擬貨幣，再交由林男等人充當「幣商」收購洗錢，被害人眼中看到帳面獲利不斷飆升，實際上錢早已被層層轉走，血本無歸。

直到2024年1月，警方破獲車手面交案後，循線逮捕林男及5名手下，並查扣多個電子錢包。沒想到錢包一打開，裡頭早已「空空如也」，檢警追查發現，至少曾有2000萬枚泰達幣、市值逾6億元的虛擬貨幣短暫停留後迅速流失，去向成謎，初估至少26人受害，損失金額高達1億3千萬元。

林男等人落網後拒不交代金流，名下幾乎沒有任何財產。為了替被害人追回一點損失，檢方除依法將林男等人依詐欺、洗錢等罪起訴外，也將林男名下唯一的12年中古保時捷跑車強制拍賣。

據了解，這輛「詐騙跑車」這台車是保時捷718 cayman s，新車價超過400萬元，將於本月22日上午10點在高雄市前鎮區草衙二路50號公開法拍。