隱匿性侵、痛毆病患　驚爆台中恐怖醫院黑幕

▲台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）



圖文／鏡週刊

台中宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，中部7法院宣告「監護處分」的精神疾病受刑人，也由該院收容。不過，最近卻爆發院方維安幹部長期毆打病患的醜聞，醫院本該是病人回歸社會中繼站，卻差點變成奪命終結站，十分恐怖。

本刊接獲病患家屬及吹哨者投訴，該院護佐組長林智文(49歲)因院方包庇，肆無忌憚對院內收治病患揮拳毆打，去年9月動手毆打院內1名監護處份中的楊姓(23歲)男病患，還辯稱打人行為是「物理治療」，檢方今年4月以傷害罪起訴，家屬求償50萬元，林雙手一攤擺爛說「沒錢」，打人時很英雄，面對法律卻裝無辜。其實林平日炫富成性，一身名牌，常出國玩樂，生活寬裕。台中地院近期將簡易判決。

▲動手毆打多名精神病患的林智文（圖），遭檢方以傷害罪嫌起訴。（翻攝林智文臉書）

案發在去年9月，林智文將楊小弟約束在病床，徒手槌打楊腹部，導致腹部瘀青；2天後，林又將身穿約束衣的楊小弟拖進病房，對他拳打腳踢，導致楊頭部、腹部擦挫傷，甚至在病房外就能聽到他頭撞地的巨大聲響，楊的臉上還出現疑被鞋踩踏的3道傷痕，交班時醫護人員都會口耳相傳當天發生什麼事，打人事件頻傳，猶如家常便飯。

▲吳姓男子（圖）也遭痛毆，全身滿是傷痕。（投訴人提供）

被打者不止楊小弟單一個案，另名20多歲林小弟，也被林智文打得頭破血流，遍體鱗傷。因為他晚上服藥劑量太重，被打後白天躺在床上，不自覺流口水，那天被打完後，林蓋的床單整件都是血，連地板也有血，林母本想追究刑責，卻因院方揚言要家屬把人帶回家自行照料，只好被迫放棄，息事寧人。

▲楊姓男子（圖）遭林智文拳打腳踢，腹部嚴重瘀傷。（投訴人提供）

該院還曾爆發男病患性侵女病患事件，4年前有女病患因腦傷，言語表達受損，她用寫的說出自己被性侵，護理師調監視器釐清真假，果然發現一段長達25分鐘的性侵影像，結果院方不是馬上報案，卻急於刪除影像，湮滅證據。

有病人反應：「有人被強暴」，但院方卻反問：「你哪隻眼睛看到？」更扯的是，轄區勤工派出所警員拿USB拷貝影像，院方竟提供剪接變造過的影像給警方，且事發2個月後才做筆錄，警員雖有詢問當班護士，為什麼沒有病房內的畫面，護理師無語回答，警員事後也不想追查，照單全收。

▲護理人員刪除犯罪影像、湮滅證據，被吹哨者拍下。（投訴人提供）

除了毆人、性侵，醫院還有許多詐保病人，她們裝瘋賣傻、裝憂鬱症住院，詐領保費，有人一住就是10多年，有病人稱他10年已領得保費4千萬元，還有保險員跟病患串通勾結，由保險員代繳保費，病人負責住院，周周送水果探監，吃櫻桃、麝香葡萄，申請理賠金六四拆帳，錢拿來買LV包、豪宅，過超爽生活。

回應 本刊7月5日致電宏恩醫院進行查證、平衡報導，至截稿前未獲回應。

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