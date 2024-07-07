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2024屏東咖啡全國手沖賽　屏東恆春方喜樂奪冠

▲▲2024屏東咖啡全國手沖賽，方喜樂奪冠 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024屏東咖啡全國手沖賽，方喜樂奪冠 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024屏東咖啡全國手沖賽，由來自全國64位手沖咖啡選手同場競技，並由陳政學評審長帶領11位咖啡專業人士，共同組成賽事評審團，以公開、公平、公正方式進行評分，經過激烈競賽，今(7)日在屏菸1936文化基地舉行頒獎典禮，由來自屏東恆春的方喜樂勇奪冠軍獎盃。

縣長周春米表示，屏東咖啡深具產業觀光經濟價值，咖啡的消費族群龐大，地方有不同的文化及品質行銷，這次的手沖咖啡賽事搭配咖啡文創市集，並以屏東優質旅宿券與咖啡好禮，做為參與活動抽獎獎品，希望民眾來屏東旅遊時，也能來品嘗在地好咖啡，帶動整體咖啡經濟效益，為屏東咖啡掀起「黑金浪潮」。
縣府原民處表示，屏東咖啡全國手沖賽這次賽豆是使用屏東在地生產之屏東精品咖啡豆，選手們以手沖方式萃取出屏東咖啡之風味與口感，比賽吸引來自全國咖啡愛好者觀戰，經過初複賽後選出8名選手進行總決賽，由選手們介紹屏東咖啡特色、沖煮技巧、風味口感等，讓民眾了解優質的咖啡，以行銷屏東咖啡並促進產業發展。
得獎名單：

冠軍-方喜樂(屏東縣)
亞軍-黃士哲(台中市)
季軍-許瓊方(屏東縣)
殿軍-廖華堂(台中市)
優勝-林佩宜(高雄市)
優勝-趙啟宏(高雄市)
優勝-賈昱鈞(南投縣)
優勝-趙書傑(高雄市)


詳細活動資訊可上屏東咖啡Facebook粉絲專頁查詢
https://www.facebook.com/Pingtung.Coffee/

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