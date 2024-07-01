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屏東縣研議改善肇事原因+地點　提高道路交通安全

▲屏東縣道安會報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣道安會報 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

依據屏東縣今年最新交通事故統計，截至113年6月底A1事故發生73件造成73人死亡，但A2和A3事故發生均較去年同期大幅減少401件及507件；縣長周春米要求縣府團隊深刻檢討，並針對易肇事原因及路段加強研議改善措施，維護鄉親安全。

「縣民就是家人」，周春米縣長近日主持道安會報，強調重視道路交通安全就是保障縣民鄉親的安全，縣府責無旁貸，要求每件A1事故發生後務必於1周內立即辦理現勘，除了研討改善肇事原因及地點，並請道安工作小組更精準地針對易肇事地點提出精進作為。

依據統計資料顯示，屏東縣截至113年6月底，A1事故發生73件造成73人死亡，與113年目標值59人增加14人；A2事故發生8086件受傷10782人，較去年同期發生8487件受傷11769人，減少401件，受傷人數也減少987人；A3事故發生5951件，亦較去年同期發生6458件減少507件。

進一步分析A1事故發生原因，因屏東大眾運輸不足，多數鄉親以機車為交通工具，交通事故運具以機車居多，肇事原因則以自撞、恍神、心不在焉、緊張發生22件為最多。縣府團隊目前從檢視交通事故熱區、精準執法及宣導等多管齊下，加強道安防治工作。

其中，從實地的人車使用現況，縣府擴大盤點學校周邊多處行人通行量大的路口改善，調整38處清晨閃光號誌改回三色號誌管制路口，保障高齡等弱勢用路人，滾動檢視交通事故熱區，改善及時預警，以時間與空間分流人車，提升行人通行安全。

另由警察局進行精準執法及宣導，在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口等4處易肇事路口，增設取締「車不讓人」違規科技執法設備，以加強執法手段來提醒用路人遵守交通規則，避免事故發生。

縣府交通旅遊處表示，縣府致力打造以人為本的交通環境，並朝向交通零死亡的目標邁進，希望大家共同響應，讓屏東成為更宜居、更安全的城市。

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