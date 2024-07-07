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社會 社會焦點 保障人權

中山醫大學生打工1死1重傷！燒肉店火場慘況曝　焦黑如廢墟

▲▼ 。（圖／台中市政府消防局中港分隊）

▲台中市燒肉店嚴重火警內部情況。（圖／翻攝Facebook／台中市政府消防局中港分隊）

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市西區向上路一間燒肉店6日發生嚴重火警，導致2名員工一度無呼吸心跳，經搶救後鄭男仍不幸死亡、彭男截至今早仍在昏迷。2人都是中山醫大學生，沒想到趁暑假打工卻遇到意外。另外，火場內部狀況7日也曝光。

現場照片顯示，燒肉店內部一片焦黑，天花板也被燒到只剩下支架，內部原有的木製裝潢全數被燒到精光，少許日式風的拉門也只能看出輪廓。地面上，留有大量灰燼，許多物品都已經燒到融化、散落地面，相當驚悚。

校方證實，彭男、鄭男都是校內職安系的學生，趁著假日來到餐廳打工，怎料2人沒上課到餐廳賺錢，卻遭遇憾事一死一重傷，相當遺憾，學校都有派師長到現場關心。火災詳細案發原因仍待進一步釐清。

▲台中燒肉店火警，1死1重傷的2名員工都是中山醫學大學的學生。（圖／消防局提供）

昨日火警當下，隔壁廚具行受火勢波及，該店老闆卓振田也是台中市義消第七大隊的總幹事。卓回憶事發時，聽到霹趴的聲音，走出查看見燒肉店的騎樓天花板起火，趕緊奔回店內拿兩支滅火器滅火，並叫喚妻子向消防局報案，但火勢實在燒得太快，可能又燒到天花板內的電線，不斷發出霹啪聲響，兩支滅火器噴完仍無法滅火，消防車很快馳抵，眾人一起合力滅火。

台中消防指出，昨日接獲報案後，得知2位民眾受困，立即佈水線入室搶救，火勢在半小時內撲滅，接觸2名患者時發現已經沒有生命徵象，起火原因待今日火調調查。

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