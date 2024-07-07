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東京都知事選舉結果有望今晚出爐　選前民調小池百合子領先

▲▼ 日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

▲日本東京都知事小池百合子爭取三連任。（圖／路透）

文／中央社

東京都知事選舉7日投開票，這場選舉是對現任知事小池百合子兩任8年來施政的評價，投票結果有望於7日晚間出爐。此外，這次提前投票者人數也高於上屆選舉。

東京都選舉管理委員會表示，截至7月5日為止，利用「期日前投票」制度提前投票的選民有165萬4402人，相當於全體選民的14%，比4年前上屆東京都知事選舉多27萬5980人，增加了20%。

本屆東京都知事選舉投票時間為7日上午7時至晚上8時（台灣時間上午6時至晚上7時），即日開票。

多家日媒民調顯示，候選人當中以希望爭取3連任的東京都知事小池百合子領先，台裔前參議員蓮舫、廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二在後猛追。

前財務省官員、經濟學者高橋洋一表示，有選情調查稱小池「領先一步」，蓮舫「猛追」，石丸追隨在後。選情調查若是寫「先行」（領先），是指得票率有10個百分點以上的差距；「領先一步」則指得票率差距約在5到9個百分點。

所以，若估小池得票率領先5到9個百分點，屆時根據出口民調，7日晚間8時投票結束或許就可獲知小池當選。

▲▼即將參選東京都知事的立憲民主黨參議員蓮舫，日前辦公室收到「死亡威脅」傳真。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年56歲的蓮舫是台日混血的政治家，父親是台灣人，母親則是日本人。（圖／達志影像／美聯社）

高橋說，有媒體提到蓮舫「猛追」小池，但他認為那不是蓮舫猛追，而是小池的票沒衝高。小池最初氣勢有出來，但游離票出現分裂情形。至於石丸，這場選戰他算是打得還不錯，未來應可更上一層樓。

資深媒體人歲川隆雄在日媒分析，東京都知事選舉這場「白狐」（蓮舫）與「綠狸」（小池百合子）之戰，確定將以綠狸獲勝告終。日前有民調顯示，小池贏蓮舫10個百分點以上，小池具壓倒性優勢。

他認為，若以「小池勝、蓮舫敗」作為前提分析，小池勝出有兩個原因，一是選民不希望「改變」，東京都知事沒有換人當的理由，除非爆出醜聞、施政惡劣等事蹟，否則現任知事不會敗選。

第2項原因在於，小池陣營這次施展「匿蹤戰術」，聲稱以公務為優先考量，不常在街頭發表演說拉票，主要是不希望和蓮舫出現在「同一擂台」爭鬥。

蓮舫幾乎場場出席民營電視台政論會，然而小池以公務為由避開，一次也沒上政論會。

歲川指出，蓮舫的敗因在於主張過於廣泛，拋出太大構想。蓮舫在宣布參選記者會上主張「反自民、非小池」，意思是反自民黨並推翻小池。這口號或許在國政選舉有效，但不適合東京都知事選舉，因為後者是「人氣投票」，知名度高者具優勢，打出政黨色彩難以爭取中間選民。

讀賣新聞與日本電視台（NTV）在選戰中期的分析顯示，中間選民有3成支持小池、石丸2成、蓮舫1成。

歲川評論，蓮舫這次若在東京都知事選舉敗選，反而離首相寶座更近也說不定。因為眾議院今年可能解散，如果舉行大選，蓮舫可從東京選區出馬參選，若當選或有機會成為女首相。

讀賣新聞報導，這次自民黨及公明黨執政聯盟在檯面下呼籲各自支持團體力挺小池。兩黨這次因政治獻金小金庫問題遭遇逆風，難獲民眾信賴，所以避免明目張膽力挺小池。

自民黨東京都黨部相關人士7月1日分析選情指出，將選戰焦點放在小池的施政，而非朝野政黨對決，便能爭取無黨派選民的票。

7日除了東京都知事選舉外，同日也將舉行東京都議會補選。自民黨在9個選區中的8個選區推出候選人，希望奪得4席以上。自民黨期待能受惠於小池選情優勢，但東京都議會選舉的政黨色彩強烈，自民黨選情並不樂觀。

對於小池在選戰中盡量掩飾獲得自民黨與公明黨支持的作法，蓮舫支持者致力宣傳小池背後有自民黨眾議員、前「安倍派」大將萩生田光一，還製作「萩生田百合子」的牌子呼籲選民睜大眼睛。

不過蓮舫背後也有立憲民主黨與共產黨支持，一些中間選民因共產黨這層關係不願投給她，甚至有人稱她是「紅狐」

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