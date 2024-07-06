猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

▲明後兩天午後雷雨將更為劇烈。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大氣不穩定加上水氣多，明天(7日)和下周一將是午後雷雨最劇烈時刻，雨區也會擴大，尤其中南部山區可能有局部短延時豪雨，白天大台北盆地、中南部近山區及河谷則容易有36、37度高溫機會。

中央氣象署預報員林定宜表示，明後兩天是天氣最不穩定的時刻，午後雷雨會更劇烈，主要是大氣不穩定和水氣增加影響，午後雷陣雨範圍會比較廣，花東和恆春半島有局部不定時短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部、北部山區有局部大雨機會，中南部山區可能有局部短延時豪雨，清晨至上午中部以北沿海有零星短暫陣雨。

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下周一水氣多，天氣仍不穩定，林定宜表示，下周一午後雷陣雨區仍廣，風向為東南風偏南風，除花東和恆春半島有局部短暫陣雨，清晨到上午中部以北沿海有零星降雨外，由於大氣不穩定，有利對流發展，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部、北部山區有局部大雨，中南部山區可能有局部短延時豪雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，下周二天氣雖然仍不穩定，但雨勢較周日和下周一稍緩，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨到上午中南部有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三太平洋高壓減弱，林定宜指出，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區也有局部短暫陣雨。

另下周四、下周五西南風影響，南部有局部短暫陣雨，其他多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中部有零星短暫陣雨。下個周六各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，未來一周高溫炎熱，周日至下周二環境風偏南風到東南風，大台北盆地、中南部近山區及河谷容易出現36、37度高溫機會，下周三起環境風場轉為西南風，大台北盆地、花東縱谷局部高溫可達36、37度，台東有焚風發生的機率，外出請多留意並慎防熱傷害。