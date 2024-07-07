環太平洋軍演重視「人道救援」　日本、墨西哥大型艦艇亮相

▲墨西哥的戰車登陸艦「烏蘇馬辛塔號」（ARM Usumacinta）。（圖／@DVIDSHub）



文／中央社記者林宏翰檀香山6日專電

環太平洋軍演除了展示武器之外，人道救援與災害應變也是重點；日本、墨西哥分別派出具備大型運載能力的艦艇，用在緊急狀況時拯救生命。

墨西哥的戰車登陸艦「烏蘇馬辛塔號」（ARM Usumacinta）參與環太平洋軍演（RIMPAC）停靠珍珠港，近日開放媒體登艦採訪。這是一艘長達160公尺的大型艦艇，能夠裝載大型戰車和直升機。

艦上發言人、墨國海軍中尉布拉佛（Jose de Jesus Mendoza Bravo）表示，「烏蘇馬辛塔號」能用在兩棲攻擊任務，運送20噸以上的大型直升機、掃雷專用的突擊破障車（ABV）、兩棲登陸用的氣墊登陸艇（LCAC）。

不過這次環太軍演，這艘船艦扮演的角色是人道救援。布拉佛指出，年初墨西哥遭逢重大颶風，「烏蘇馬辛塔號」實地運用在救災，這趟帶著實地演練過的救災經驗參與，希望與各國交流經驗。

▲日本海上自衛隊大隅級兩棲運輸艦國東號（JS Kunisaki）。（圖／取自海上自衛隊）



日本海上自衛隊的兩棲運輸艦國東號（JS Kunisaki），同樣著重在人道救援與災害應變的大型艦艇。

國東號全長178公尺，艦上空間寬廣，甲板最多可停放8架直升機，可以裝載多輛軍用卡車、戰車、氣墊登陸艇（LCAC）等。

日本軍官中村向媒體展示，艦上用來運送直升機的大型升降機。這座直升機「坐」的電梯，平面能與甲板接合，人員或機具就位之後，30秒內可以下降到船艦內部的機庫。

中村指出，這次日本海上自衛隊參與環太平洋演習的主要目標是深化參與國家之間的夥伴關係，無論是停靠港灣或是海上演訓階段，透過訓練與投入參與，加強與各國的連結。

中村指出，艦上設有醫療器材和物資，能在演習當中扮演醫療救助的角色。他表示日本是由眾多島嶼組成的國家，有許多離島，遇到天然災害的時候，像國東號這樣的大型船艦就能派上用場。