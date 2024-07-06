明明熱爆「台灣人超愛吃火鍋」！原因爆共鳴：女生特別愛

▲台人超愛吃火鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

吃鍋配冷氣就是爽！一名網友發現一個有趣狀況，明明夏天爆熱，但火鍋店依舊生意不錯，因為台灣人再熱也要吃鍋。討論文曝光後，全場狂點頭「火鍋是氣溫60度也不能放棄的東西」，尤其女生可以一周連吃好幾次。對此，有吃貨解釋，「因為火鍋店裡面冷氣很涼，再吃個麻辣鍋更是暢快！」

一名網友在《Threads》表示，最近連日高溫，但他發現了一個有趣現象，「台灣人很奇怪，明明熱成這樣還是很愛吃火鍋！」

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底下引來萬人按讚，「想連吃一個禮拜的火鍋」、「不知道吃什麼就去吃火鍋」、「火鍋是氣溫60度也不能放棄的東西」、「只要有冷氣一年四季都可以吃火鍋」、「冬天還愛吃冰」、「人生不能沒有火鍋」、「我也很好奇，尤其是女生特別愛吃火鍋，有時候一個禮拜可以吃好幾次火鍋」。

有網友笑揭原因，「因為火鍋店的冷氣比家裡的還爽」、「冬天很冷吃火鍋；夏天很熱，火鍋店冷氣很涼，所以吃鍋」、「坐在冷氣房裡吃火鍋：台灣人」、「火鍋店的冷氣都很強啊」、「沒有很奇怪啊，因為火鍋店裡面冷氣很涼，再吃個麻辣鍋更是暢快」、「因為...火鍋店冷氣夠冷啊，又有飲料冰淇淋，嗑下去後在裡面都還會覺得冷」。