花蓮北濱國小老舊校舍拆除重建完工　改頭換面迎接新氣象

▲▼花蓮北濱國小老舊校舍重建完工，南側校舍改頭換面煥然一新。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚帶領花蓮縣政府團隊齊心努力，全力推動老舊校舍拆除重建，為提供安全無虞學習空間，期間克服缺工及物料上漲等挑戰，北濱國小南側校舍終於完工，將以嶄新的面貌迎接每位師生。

北濱國小原南側校舍因老舊及耐震係數不足，前於109年度進行校舍耐震補強工程，後經專家評估繼續補強已不符效益，建議拆除重建，經徐榛蔚縣長指示以縣預算補助該校5,517萬元進行校舍拆除重建工程，藉以提供師生安全無虞的教育環境。

▲▼新校舍設計配合學校發展特色，將海洋意象與烏克麗麗融入設計。

新校舍在規劃設計階段配合學校發展特色，將海洋意象與烏克麗麗融入設計，一樓川堂左右兩側教室透過開啟落地門後，可形成小型表演空間，二樓教室採挑高設計，加強空氣流通及隔熱效果，東側設有瞭望平台，可於此遠眺太平洋，而放眼整體校舍建築，中間川堂有如烏克麗麗響孔，二樓交錯的彩色格柵線條就像琴弦，瞭望平台則為琴頸。另外還有海洋泡泡意象的造型牆，以及利用洗手臺及廁所牆面設置多處富有童趣的海洋生物造形圖案，讓學校特色彰顯其中。

這次新校舍的建設獲得徐榛蔚縣長的大力支持，在施工過程中，也數度到校關心，提醒施工單位務必依里程碑如期如質完工。徐縣長對此也表示，教育是培育未來人才的基石，自上任以來，始終列為縣府施政重點，也特別要求教育處盤點學校設施設備需求，從而改善藉以提供良好的學習環境。