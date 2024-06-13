整合資源！花蓮震災重建專案辦公室　遷至東服中心合署辦公

▲花蓮重建專案辦公室6月12日起正式搬遷至行政院東部聯合服務中心。（圖／東服中心提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

內政部「花蓮0403花蓮重建專案辦公室」6月12日起正式搬遷至行政院東部聯合服務中心，協同花蓮縣建築師公會進駐擴大並繼續各項重建協助及專業諮詢服務。此次搬遷整合東部聯合服務中心、內政部服務資源及民間力量，擴大整體服務量能，協助受災社區及民眾早日重拾正常生活步調。

內政部長劉世芳表示，今年0403地震後，5月6日已在花蓮市忠孝街60-1號成立重建專案辦公室，民眾無論是有關租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等問題，都可以透過電話或親至辦公室進行洽詢。重建與復原的過程中，因會涉及跨部會業務，重建專案辦公室至東部聯合服務中心，民眾所提出意見也能夠透過專案辦公室轉達至各部會，讓各目的事業主管機關可參考民眾實際需求並積極研議相關政策。

國土管理署補充說明，因花蓮縣目前並無都更案例，自5月2日起持續辦理9場重建說明會，向住戶及管委會面對面說明自身權益、政府資源及辦理程序，目前天王星大樓已申請籌組都市更新會，朝自組都更方式推動都市更新；另外花一邨、統帥大樓等亟待重建社區發放意願調查問卷，協助社區整合重建共識，也透過LINE群組方式，及時提供重建工作的專業協助。此外，有關民眾關心重建工程費用支持部分，中央針對屬紅單且強制拆除者，參考花蓮縣興辦公共工程用地拆遷補償費自治條例推估之單價來訂定每坪補助的單價，近期將與財團法人賑災基金會研商及擬定重建、價購房地之補助方案，以減輕重建負擔。

內政部長劉世芳表示，花蓮重建專案辦公室成立至今，已協助948位民眾向花蓮縣政府順利取得租金補助申請且已完成撥款822件、短期安置旅宿有71戶入住、媒合完成租屋58件、輔導39棟建築物獲得弱層補強補助核定，顯示專案辦公室已有發揮實質輔導績效。考量重建工作將進入實質重建、補強的工作，培力花蓮地區結構安全、都市更新與危老重建的能力。重建辦公室搬遷至行政院東部聯合服務中心，擴大資源連結及提升服務量能，讓有需要的民眾只要前往一處，就能獲得全方位協助，再次表示中央、地方政府會持續與民眾一起努力，早日完成家園重建與回歸正常生活。

花蓮重建專案辦公室新址：花蓮市中山路371號7樓，民眾若有相關問題可直接撥打03-8330-338進行電話洽詢，或親自前往（服務時間：週一至週五上午9點至12點、下午1點至5點）；花蓮縣建築師公會於每周一、三、五上午提供現場諮詢服務。