湖南潰堤房屋幾乎滅頂！衛星對比圖曝　現場開始「合龍封堵」

▲當地房屋被淹得只剩下一點屋頂露出水面。（圖／岳陽市水文中心）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南洞庭湖5日發生潰堤，今（6）早潰口處超過200公尺，最新曝光的衛星圖可見，當地嚴重被淹，現場則可見房屋已被淹得只剩下一點屋頂露出水面。今日下午堤壩兩側的水位基本已持平，約1點半開始進行合龍封堵。

據《澎湃新聞》報導，岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防潰堤，缺口先後擴大到150公尺、226公尺，十幾公里長的洞庭湖一線堤防被洪水攔腰衝斷。

▲▼衛星潰堤前後對比圖。（圖／中國資源衛星應用中心微信公眾號）

中國資源衛星應用中心立即啟動重大自然災害應急響應機制，已安排衛星成像5次，獲取災後數據5景，並在微信公眾號公布畫面，其中受災前後高分三號衛星、高分四號衛星圖像對比圖可見，當地嚴重被淹。

現場則可見被淹沒區域的水位較高，部分房屋已被淹得只剩下一點屋頂露出水面。王姓女村民表示，5日下午4時許，村裡廣播讓大家趕緊撤離，由於沒有高處避險，所以村民們就都去大堤，來來回回也搬了幾個小時，好在水來之前基本搬得差不多。

▲現場災情嚴重。（圖／澎湃新聞）

險情發生後，湖南省副省長張迎春、岳陽市市長李摯等到現場指揮，各鄉鎮共抽調1000人趕赴現場參加救援和防守。大陸國家防總辦公室主任、應急管理部副部長、水利部副部長王道席也已率工作組趕赴現場，指導地方展開搶險救援處置工作。

今日下午1時許，烈日炎炎，堤壩兩側的水位基本已持平，現場機械聲轟鳴，卡車載著石塊陸續倒進了潰口處，再由推土機逐步填平向前推進。在潰口的另一側，同樣有工程車在作業。

現場工作人員介紹，目前決口寬約220公尺，從下午1點半左右開始進行合龍封堵，目前正一點點合龍，工作量還非常大。