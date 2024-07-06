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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南洞庭湖潰堤「武警抵達現場」　習近平發聲：全力搶救！

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南洞庭湖一線堤防5日下午發生潰堤，寬度擴至150公尺，首批武警官兵當晚抵達現場，共緊急轉移安置群眾5755人。大陸中央高度重視此次災情，緊急預撥5.4億元（人民幣，下同）支持湖南等省救災，國家主席習近平和總理李強均要求全力搶險救援。

▲▼洞庭湖潰堤。（圖／翻攝自央視軍事）

▲首批武警抵達現場。（圖／翻攝自央視軍事）

據《新華社》今（6）日凌晨報導，針對岳陽華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖潰堤，習近平作出重要指示，要及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力展開搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。

李強也作出批示稱，要全力做好搶險處置工作，控制險情發展，妥善安置受災群眾，同時加強庫壩堤防巡查防守，排查各類安全隱患，切實保障人民群眾生命財產安全；國家防總要加強預報預警和會商研判，指導督促各地各部門毫不松懈做好防汛搶險救災各項工作，全力確保安全度汛。

報導指出，根據習近平指示和李強要求，大陸國家防總、水利部、應急管理部已派出工作組趕赴現場指導，例如調派國家綜合性消防救援隊伍800多人、146車、82艘舟艇緊急增援，安排中國安能長沙基地救援人員50人攜30台套裝備抵達現場執行封堵，組織測繪無人機、遙感衛星做好堤防決口和潰口影響區影像採集等。

另外，大陸財政部、應急管理部緊急預撥5.4億元中央自然災害救災資金，支持地方做好洪澇、地質災害及森林火災救災工作。

▲▼ 洞庭湖決堤 。（圖／南方都市報、央視新聞）

▲洞庭湖決堤空拍畫面 。（圖／央視新聞）

據悉，團洲垸洞庭湖一線堤防5日下午4時許發生管湧險情，下午5時48分許，緊急封堵失敗後堤壩決堤，短短一個多小時決堤口寬度就從10公尺擴大至近100公尺，5日晚間10時達到150公尺。

目前未出現人員傷亡，安全轉移安置群眾5755人。當地水利部門介紹，強行堵口難度很大，等兩邊的水位差縮小或持平時開始堵口。

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