湖南洞庭湖潰堤破百米！湖水倒灌畫面曝光　6000人急撤離

記者蔡儀潔／綜合報導

強降雨席捲大陸多地，湖南洞庭湖一線堤防封堵失敗後決堤，決堤口短短一個多小時，寬度就從10公尺擴大至近100公尺，5日晚間10時達到150公尺。目前未出現人員傷亡，安全轉移安置群眾5755人。當地水利部門介紹，強行堵口難度很大，等兩邊的水位差縮小或持平時開始堵口。

▲▼ 數輛卡車載著砂石「填」進決堤口，不過也引發爭議 。（圖／南方都市報）

綜合陸媒報導，團洲垸洞庭湖一線堤防5日下午4時許發生管湧險情，下午5時48分許，緊急封堵失敗後堤壩決堤。當地居民受訪表示，當天下午大家開了很多輛卡車前去堵決堤口，卡車裡面還裝了石頭、沙子，「但效果並不好，把中間堵了，水又從兩邊跑了」。

官方報導指出，決堤後數輛卡車載著砂石「以車代倉」，以「沉車裹頭」方式被填進了決堤口，還有2艘打砂船不斷填砂搶險。

▲決堤空拍畫面 。（圖／央視新聞）

今日凌晨決堤口的寬度達到150公尺。當地水利部門介紹，如果強行進行堵口，難度很大，目前研究出來的方案是，等大堤兩邊的水位差稍微小一些或者持平的時候開始堵口；正在進行的工作是對團洲垸與其他垸之間的隔堤，組織人員力量加固防守。

潰口險情發生後，大量洞庭湖水湧進團洲垸。團洲垸總面積55.03平方千米，2022年建成蓄洪安全區工程，安全區面積2.7平方千米、人口約3000人，蓄洪區外面積52.33平方千米、人口約5000人。

當地調集縣鄉村幹部700多人一戶一戶排查，緊急轉移垸內居民至安全區內，或是到縣城裡的學校進行集中安置。據當地防汛部門稱，截止5日晚間11時許，已安全轉移安置群眾5755人，未出現人員傷亡。