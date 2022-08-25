長江、鄱陽湖、洞庭湖缺水萎縮　衛星圖現驚人對比

▲長江武漢段衛星比對圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸自7月起持續高溫，南方旱情嚴重，長江流域水量銳減導致鄱陽湖及洞庭湖兩大農業灌溉用水面積急遽縮減，水位持續降低。透過衛星空照圖可以發現，長江武漢段水位明顯下降，水色由深轉淺，鄱陽湖綠色的湖面經過1個月呈現黃澄澄的一片，位在湖南的洞庭湖水體面積也減少近7成。

▲長江武漢段江灘沙土明顯裸露。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，長江武漢段水位一度創下有水文記錄以來歷史同期最低，截至8月13日18時，長江漢口站水位僅為17.55米（公尺，下同）。自16日12時起調度三峽等水庫群向長江中下游補水，目前長江武漢段水位下降趨勢明顯放緩。

▲鄱陽湖旱象衛星比對圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸第一大淡水湖鄱陽湖6日代表站星子站水位已退至11.99公尺，代表鄱陽湖進入枯水期，創下1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。透過吉林一號衛星對比2021年7月14日和2022年8月8日拍攝的江西上饒鄱陽湖梅樹嶺空拍圖可以發現，2022年8月的鄱陽湖水位較2021年同期湖體面積明顯「縮水」，水面顏色也從藍綠色變成淡黃色。

▲洞庭湖衛星比對圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於在湖南境內的洞庭湖蓄水情況也不樂觀，大陸風雲氣象衛星監測顯示，8月21日洞庭湖水體面積約為546平方公里，與近10年同期平均值相比減小約62%，為近10年最小值。與7月1日水體面積相比，減少約67%。

相較於吉林一號衛星在2021年8月和2022年8月拍攝的洞庭湖衛星照，2022年8月的洞庭湖水位較去年同期明顯偏低，大面積的湖底直接露出。