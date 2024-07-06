湖南潰堤擴至220米！18輛卡車「填堵」無用　居民：水從兩邊跑了

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南洞庭湖5日發生決堤，潰堤口持續擴大，截止今（6）早9時已經達到220公尺，潰口堤內外水位相差0.17公尺。值得關注的是，當地一度派出多輛大卡車裝沙子和石頭「填」決堤口，甚至掛上紅色「以車代倉」橫幅，引發民眾質疑。

▲▼ 洞庭湖決堤口仍在擴大 。（圖／央視新聞、視覺中國）

綜合陸媒報導，岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防5日下午4時許發生管湧險情，決堤口短短一個多小時，寬度就從10公尺擴大至近100公尺。岳陽市水文中心指出，截至6日上午9時，洞庭湖團洲垸潰口寬220公尺，堤外水位為31.63公尺，堤內水位為31.46公尺，相差0.17公尺。

▲▼ 卡車以「沉車裹頭」方式被填進了決堤口。（圖／翻攝自微博、秒拍）

5日晚間，華容縣注滋口鎮居民王建（化名）表示，他在下午2時左右接到住在河對岸的叔叔和哥哥的電話，「他們叫我們趕緊過去拉東西轉移，我拉了被子、糧食，一共2車東西。」

王建接著指出，下午4時許，周邊很多卡車都被拉去堵決堤口了，卡車裡面裝了石頭、沙子，「但效果並不好，把中間堵了，水又從兩邊跑了。」

另外，有網友發現，多輛卡車掛著「以車代倉」條幅，批評災難當頭還顧著形式主義；還有人質疑用散沙封堵的舉措並不妥當。

據官方報導，決堤後數輛卡車載著砂石「以車代倉」，以「沉車裹頭」方式被填進了決堤口，還有2艘打砂船不斷填砂搶險。當晚，省、市防汛抗旱指揮部從各地緊急調集近萬噸砂石和18輛「以車代倉」車輛填堵，3艘自卸駁在堤外填充砂卵石封閉，調動20台套推土機、裝載機、振動碾等裝備。

▼ 打砂船不斷填砂救援。（圖／翻攝自秒拍）

岳陽市水文中心監測科科長彭安平今早指出，目前潰口流速在變慢，堤內外水位均在回升，待堤內外水位持平時，施工人員將對潰口進行封堵。現在大批車輛人員已在堤上待命，現場正在搭建施工平台，以方便工程車輛出入。

人員搶救方面，首批武警當晚抵達現場，目前已安全轉移安置群眾5755人，未出現人員傷亡。今日清晨6時，67歲村民徐大叔和妻子正在錢糧湖垸一處地勢較高的道路一旁做早餐，而在道路另一旁，幾處房屋已被大水淹沒。