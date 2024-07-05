全國金牌農村競賽台東全壘打　池上萬安勇奪金牌、富岡獲優等

▲第3屆全國金牌農村競賽，池上萬安勇奪金牌，農業處長江慧卿前往頒發及張貼紅榜恭賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由農業部農村發展及水土保持署所舉辦的第3屆金牌農村競賽，代表台東縣角逐的池上鄉萬安社區勇奪金牌的殊榮，台東市富岡社區亦不惶多讓同時獲得優等獎。台東縣政府農業處長江慧卿特別代表縣長饒慶鈴前往頒發及張貼紅榜恭賀。

萬安與富岡社區在本次比賽充分展示台東多元且充滿活力的農村風貌，未來台東將持續支持鼓勵其他社區在農村生活、生產、生態發展方面的均衡發展；同時呼籲更多社區參與類似的比賽活動，分享成功經驗、激勵更多創新，共同推動台東山海農村的慢美樸真。

農業處指出，池上萬安社區呈現過去30年來戮力推動的農村生態永續、友善有機稻作、稻田地景美學、社區公民意識與支持系統等社區堅持，同時展現結合池上秋收及漂鳥197大地藝術祭等藝文力量的導入與自遊池上的農村深度體驗旅遊品牌的推廣成果，更讓評審高度認同萬安社區成員與在地居民及學校通力守護這片稻田美景所做出努力，萬安社區能脫穎而出並勇奪金牌。

台東市富岡社區以老中少青互動輕鬆幽默方式，呈現近年推動社區綠色照顧、魚市場食魚教育體驗、富岡地質公園環境教育、海神廟文化保存創新、及富岡街區港港好域空間營造與富岡港港好品牌建置成果，獲得評審的高度肯定；同時透過台東大學USR合作與台東市公所地創資源串接，積極探索可持續創新發展的可能，最終榮獲優等獎。