PIBALL！2024台灣國際熱氣球嘉年華盛大登場





▲2024台灣國際熱氣球嘉年華，於6日在台東鹿野高台正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為期45天的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，於6日在台東鹿野高台正式登場！開幕自由飛首日便吸引超過1萬5千名民眾到場共襄盛舉，其中7成為外縣市的遊客。

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開幕萬球齊飛活動在黑松水寶胞與全聯福利熊偕同水果探險隊帶來的精彩表演拉開序幕，五彩繽紛的熱氣球在台東鹿野高台大草坪緩緩立起並接續升空，包括首次來台的世界經典童話主角小王子、來自日本的小熊貓、加拿大的機器寶寶、土耳其的萊德利球以及與世界知名品牌COACH合作推出「COACH 勇氣球」等21顆熱氣球，將台東縱谷上湛藍天空點綴得美麗無比，同時宣告2024台灣國際熱氣球嘉年華如火如荼地展開。

今年與「HELLO KITTY 50週年生日慶」進行聯名合作，更帶來歷年最多的12場次光雕音樂會，其中8場「熱氣球光雕聯合500架次無人機」展演，更創造了新的話題與創意。今年將有超過40顆國內外造型球輪番上陣，包含來自法國、阿拉伯聯合大公國、北馬其頓、烏克蘭、加拿大、荷蘭、德國、英國等14個國家的造型球，即將帶給大家精彩的追球之旅。

台東縣政府表示，今年聯合三麗鷗50週年生日慶不僅在「熱氣球光雕X無人機展演」推出三麗鷗知名家族角色的可愛圖案之外，更推出一系列Hello Kitty熱氣球官方商品；而備受喜愛的「熱氣球繫留體驗」除了可以線上預約，活動期間每日上午5點及下午4點亦將開放現場購票，想體驗鹿野高台絕佳視野的朋友千萬不要錯過最後機會。