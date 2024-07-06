看熱氣球吃紅烏龍茶葉蛋　7／6起台東指定店舖限定推出

▲台東縣政府與全家便利商店共同獨家推出「台東紅烏龍茶葉蛋」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival，6日起至8/19在台東鹿野高台盛大登場，台東縣政府與全家便利商店共同獨家推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，在台東縣內43間全家便利商店季節限定販售。

台東縣長饒慶鈴表示，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，結合「慢經濟」施政策略，縣府自2022年創立「台東紅烏龍」地方茶品牌，以「鹿」為品牌標誌，塑造獨具風格的特色形象，串聯在地茶業者推出體驗遊程，透過多元推廣展售活動、料理體驗課程、以及與知名店家合作推出聯名產品等多元管道，積極推廣台東特色物產，「台東紅烏龍品牌」今年更獲得美國繆思設計大獎的肯定。

饒慶鈴指出，全家便利商店最新商品「紅烏龍茶葉蛋」選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，再以果香醇厚的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮，是專屬台東的好味道。

她進一步說，特別感謝全家便利商店長久以來大力支持台東，包括過去在「全家行動購」上架台東青農及友善農耕商品、109年受疫情影響協助開賣釋迦、110年鳳梨釋迦外銷受阻時更立刻開起預購及銷售，幫助台東農民度過難關；並於111年行銷台東釋迦，改變既往鮮果銷售模式，以全家便利商店明星商品「Fami!ce霜淇淋」結合台東大目釋迦，推出「好釋成霜霜淇淋」。

此次「全家」再度與縣府共同合作，7/6至8/20於台東縣43間店舖限定推出台東紅烏龍茶葉蛋，歡迎消費者暑假期間至台東參與熱氣球嘉年華，再到「全家」品嘗紅烏龍茶葉蛋的在地茶香美味！