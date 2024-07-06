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家裡開早餐店「爽吃免錢蛋餅、漢堡？」　過來人：想到就吐

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲不少人假日都會被叫去店裡幫忙。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，好奇家裡開早餐店的家庭，小孩是不是每天都過得很幸福，想吃什麼就吃什麼，有蛋餅、漢堡、吐司等等可以選，而且爸媽都要早睡早起，也管不到小孩，生活自由自在，光想就覺得很開心，貼文曝光，釣出不少人分享真實狀況，「一點都不好」。

有網友在PTT發文，「家裡開早餐店，是什麼感覺？」好奇有人家裡是開台式早餐店的嗎？如果小孩剛好是小學的年紀，想必會很幸福，每天早上都可以吃到蛋餅、蘿蔔糕、漢堡等等食物，爸媽早睡早起，也管不到小孩，「還是會吃到怕呢？會被叫去幫忙嗎？是否從小練就一身鐵板功夫？」

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貼文曝光，網友紛紛搖頭，「以前家裡開美式早餐店，每天光聞味道就害怕了」、「童年都在做免費童工，超不開心」、「看過豆漿店胖小弟晚上幫忙，被老闆爸爸狂罵」、「小時候家裡做美x美，每天只能吃蛋餅跟漢堡當三餐，導致到現在聞到早餐店味道都想吐」、「家裡開三十幾年到現在，看到早餐都不想吃」、「從小一大早就要起來幫忙，假日都不能出去玩，一點都不好」。

也有網友指出，「我鄰居早餐店老闆的小孩都不用幫忙，永遠看到那兩個小孩在旁邊滑手機、打手遊」、「朋友要幫忙家裡早餐店，練就料理能力」、「吃過一家老闆娘很親切，她的國小兒子女兒還會幫忙簡單料理和找錢」。

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