家門口「一早被丟神主牌」　長子怒轟不孝妹：害老家法拍了

▲女兒害老家被法拍後，將神主牌丟在大哥家門口。（圖／翻攝自匿名公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文怒轟，兩個不孝妹妹借貸害老家被法拍，竟將神主牌直接丟在他家門口，還大言不慚地說「女兒是嫁出去的，不關我們的事！」事後，他與弟弟趕緊處理此事，而網友們也搖頭直呼，「這種的晚年下場都會非常慘。」

網友日前在「匿名公社」發文怒道，「不肖子孫不孝女，什麼鳥事都推給長子大哥，為啥拿錢都跑第一？現在老房子也因二個不肖女之前的借貸被法拍，竟然把神主牌就這樣丟在大哥家門口。」

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不僅如此，妹妹們更一副理所當然地說，女兒是嫁出去的，不關她們的事，這讓他憤怒又心寒，不禁感嘆「真的不怕自己的媽媽跟公媽去找妳們嗎？」

▲兒子趕緊將牌位送進塔。（圖／翻攝自匿名公社）

他透露，在看到神主牌後，便和弟弟迅速搭計程車，先將牌位載去進塔；同時，他也氣得在家族群組罵道，「妳真敢！是誰給妳膽敢把祖先丟在地上！連我媽妳都敢丟，妳有種！」

對此，網友們紛紛回應，「人在做天在看」、「看起來本來放老家，結果女兒把老家賣掉，祖先沒地方可去，她們也不拜不處理，直接丟大哥家門口地上，會有報應的」、「什麼嫁出去無關？那是生妳的娘欸，要處理後事就無關，那就不要來分財產」、「放心...這種的晚年下場都會非常慘。我家以前也是類似的情況」、「拜祖先都沒她們的事，搶遺產倒是搶很快」。