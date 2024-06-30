《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

記者施怡妏／綜合報導

磐石高中畢業生吳孟庭曾參加「綜藝大熱門」節目，因外型亮眼在IG上累積7.7萬人追蹤，沒想到，她最近因練習騎機車而發生車禍，29日離開人世，令外界不捨。有網友重看事故當下的影片，阿婆剛把車停好，準備要離開時候就被撞上了，認為阿婆是最衰的人，不過網友認為，汽車駕駛才是最衰的。

有網友在PTT發文，重看了事故當下的監視器畫面，認為阿婆是事件中最衰的人，撞擊的前一瞬間，阿婆停車後位置並沒有移動太多，卻被硬要搶快的機車撞到，「駕駛任何動力機具，避免撞到行人，從來都是駕駛的責任」。

原PO表示，最大的問題就是，機車根本就不管會不會撞到行人，如果換成是汽車，「阿婆現在大概準備拔管了」。

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▲吳孟庭坐在機車後座，與路邊婦人發生擦撞後又被轎車衝撞。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝自IG）

貼文曝光，網友認為最衰的是汽車，「阿婆往外走要看來車方向，背對來車方向往外，根本就是自殺」、「阿婆也很三寶，最衰的是汽車駕駛」、「開車的最衰，輾到三寶」、「都沒人關心汽車駕駛嗎，他最衰小，壓到人搞不好還好背過失致死」、「汽車駕駛才是最本案最大受害者」、「汽車才是最衰的，好端端開在路上，結果出了車禍」。

網友指出，騎士右側超車超危險，「騎車的太菜，看到阿婆就要減速了」、「機車沒事真的別跟汽車搶快和並排」、「就愛超車啊！還敢右側超車，真的拿命去賭」、「右側超車在法律上就站不住腳了，更何況在這麼狹窄的地方想加速超，無論有沒有人站在視線內都不該超」。

也有網友認為，事後可以檢討很多，「還要看汽機車有無超速，右側超車機車速度慢一點，一定閃得過阿婆，汽車速度慢一點，機車有空間閃阿婆，阿婆警惕一點，看一下後方來車再動作，一場意外就消弭於無形之中了...這場意外也就是3秒鐘之間的事，或許沒有那麼多盆栽，阿婆停裡面一點也不會發生意外」。

▼吳孟庭今年6月才剛畢業。（圖／翻攝自Instagram／_mt113）

