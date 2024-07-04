人夫崩潰！女上司要求「當我男友」換升遷　他老婆竟一口答應

▲ 人夫面臨女上司威逼，又懷疑老婆只愛他的錢。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名人夫遭女上司刁難，明知他有家室還故意接近，要求當她男友換取升遷機會。他因女上司是老闆女兒不敢違抗，卻又不願背叛妻子，沒想到妻子竟大方表示不介意，只要他保住工作就好，令他懷疑妻子只是看上他的錢，忍不住上網求助，引發熱烈討論。

這名男子匿名投稿分享，「我真的不知道該怎麼辦了」，因為女上司明知他有老婆，卻不斷接近他，要求陪她出去應酬喝酒，卻因她是老闆千金的身分只能聽從，有次甚至以公事為由要求男子去她家，百般暗示想跟他搞曖昧。

儘管男子堅稱不會背叛老婆，女上司最近又說想推薦他升遷，但條件是「我必須每天陪伴她」，下班一起吃飯，「就像情侶一樣，做她的男朋友」，「我真的沒想到這個世界上會有這樣的女人」。

女上司甚至威脅，若不答應就要開除他，令他開始考慮乾脆離職，和對方徹底切割，沒想到對老婆坦白後，老婆竟叫他留下，還說不介意他和老闆女兒搞曖昧或親密接觸，「只要我能保住飯碗就夠了，畢竟我的薪資一個月也有五位數」。

老婆一番話令他十分傷心，「我覺得我老婆根本不愛我，只是為了我的錢而已」，不知該怎麼辦。網友對此則紛紛留言表示，「你老婆的格局很大」、「老婆格局都打開了，你還打不開」、「這個公司在哪裡，我叫我老公去面試」、「這是炫耀文嗎」。