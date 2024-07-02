　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰

▲見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰。（圖／翻攝自Dcard）

▲歐陽龍嘴對嘴親女兒。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

記者周亭瑋／綜合報導

歐陽龍與女兒歐陽妮妮先前嘴對嘴親吻畫面，引起不小爭議，就有網友發現，其實很多藝人都曾做過相同舉動，同時也貼出畫面，直呼「真的母湯！」話題掀起兩派論戰，一票人驚呼，親嘴真的不行；但也有網友認為，只是家庭習慣的不同而已。

網友昨在Dcard發文提到，「這幾天剛好滑到歐陽妮妮的照片，原本覺得婚紗挺美的，結果滑一滑看到，她爸爸竟直接這樣親下去，像啄木鳥一樣狂啄妮妮的嘴唇，嚇爛我了，平常我跟我爸連牽手都很難，真的做不到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，原PO也挖出其他明星爸爸與女兒「嘴對嘴」親吻的畫面，直言有點不適，重點是有的女兒看起來並不情願，甚至有想推開的動作。

▲見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發現，不少藝人也都會嘴對嘴親自己的小孩。（圖／翻攝自Dcard）

對此，大票網友紛紛回應，「小時候和爸爸親親蠻溫馨的，但爸爸親成年很久的女兒，自認為沒辦法接受，很像中年大叔在偷吃豆腐」、「不管爸媽親嘴巴都很怪吧，可以親臉頰為什麼要親嘴啊」、「驚恐地從第一張看到最後一張」、「詭異，都成年了」、「國小高年級以前感覺勉強可以，再往上就...拜託不要嘴對嘴」、「身為爸爸的我也不想跟女兒親親」、「完全不能接受親嘴」。

不過，也有人持不同看法，表示「本人不覺得怎樣就還好，有的家庭習慣就這樣，又不是熱吻」、「都是一堆主觀意識，女兒如果不會感覺到不舒服，那就沒什麼問題好嗎」、「我會跟我爸親親耶，覺得是因為從小就身處在健康有愛的環境，爸媽都會給足隱私」、「雖然我不會這樣，但其實覺得還好，就家庭氣氛的差異吧」、「留學過就會覺得很正常，外國人一直到5、60歲還是會親吻爸媽的」、「每個人家庭都不一樣，我是覺得看平常相處吧」、「不就家庭不同而已，別人接受，不代表你能接受，所以大不了不看而已」。

ET快訊
快訊／賀軍翔步出北檢！「雙手合十」喊冤：沒做不禮貌的行為
統一獅簽約陳聖平　2.5年1166萬元
獨／北市警暴打新加坡人妻　監視器離奇消失
新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1占比竄
獨／警方臥底恐遭滅口！　黑幫祭出追殺令
永和炸雨「14:30像晚上」　台北人認證：突然昏天地暗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

中研院士關心核電續用　鄭麗君：先務實解決核廢料問題

新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1本土占比竄升

雪隧5個月抓罰「161輛烏龜車」　暑假啟動大客車優先通行

56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝「從小被笑」成長血淚：非常痛苦

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆全場　台北人認證：突然昏天地暗

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　雷雨狂轟新北市

見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

中研院士關心核電續用　鄭麗君：先務實解決核廢料問題

新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1本土占比竄升

雪隧5個月抓罰「161輛烏龜車」　暑假啟動大客車優先通行

56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝「從小被笑」成長血淚：非常痛苦

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆全場　台北人認證：突然昏天地暗

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　雷雨狂轟新北市

見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

影／蔡英文親授「終身日賺3萬台幣」秘招？　深偽詐騙手法超拙劣

澳洲雪梨大學爆「學生持刀傷人」1男重傷！　犯嫌被捕僅14歲

陸考察團返福州！計畫推「馬祖1日遊、3日遊」：期待早日實現

快訊／賀軍翔步出北檢！「雙手合十」喊冤：沒做不禮貌的行為

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

台南真善美戲院8月1日停業　文化局深感不捨

統一獅簽約旅美好手陳聖平　2.5年約總值1166萬元

婚禮變犯罪現場！2蒙面男突然闖入　近距離朝「新郎頭部」開槍

友釣魚不慎跌入池內　全場狂笑1min才拉起

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆了　台北人：突然昏天地暗

「全台火爐繼續加柴！一天比一天熱」

更多熱門

相關新聞

求婚後首同框！張書豪「緊貼歐陽妮妮」現身張捷慶生會　

求婚後首同框！張書豪「緊貼歐陽妮妮」現身張捷慶生會　

藝人夏如芝與張捷結婚後，育有一個3歲的寶貝女兒「芝麻」，不時透過社群分享一家人生活日常，受到許多人的喜愛。貼心的她日前為老公準備生日大驚喜，除了邀請家人之外，還找來演藝圈朋友們，合照曝光後，被眼尖的網友意外發現歐陽妮妮、張書豪的身影，在網路上掀起討論。

唱片行「專輯擼下體」放回架上！男大生被轟爆

唱片行「專輯擼下體」放回架上！男大生被轟爆

家門口「一早被丟神主牌」　長子怒轟不孝妹！

家門口「一早被丟神主牌」　長子怒轟不孝妹！

胡瓜為《神偷奶爸》獻聲14年

胡瓜為《神偷奶爸》獻聲14年

《大熱門》高中正妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」

《大熱門》高中正妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」

關鍵字：

父女親吻歐陽龍歐陽妮妮爭議網友討論

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面