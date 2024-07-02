見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰

▲歐陽龍嘴對嘴親女兒。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

記者周亭瑋／綜合報導

歐陽龍與女兒歐陽妮妮先前嘴對嘴親吻畫面，引起不小爭議，就有網友發現，其實很多藝人都曾做過相同舉動，同時也貼出畫面，直呼「真的母湯！」話題掀起兩派論戰，一票人驚呼，親嘴真的不行；但也有網友認為，只是家庭習慣的不同而已。

網友昨在Dcard發文提到，「這幾天剛好滑到歐陽妮妮的照片，原本覺得婚紗挺美的，結果滑一滑看到，她爸爸竟直接這樣親下去，像啄木鳥一樣狂啄妮妮的嘴唇，嚇爛我了，平常我跟我爸連牽手都很難，真的做不到。」

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接著，原PO也挖出其他明星爸爸與女兒「嘴對嘴」親吻的畫面，直言有點不適，重點是有的女兒看起來並不情願，甚至有想推開的動作。

▲原PO發現，不少藝人也都會嘴對嘴親自己的小孩。（圖／翻攝自Dcard）

對此，大票網友紛紛回應，「小時候和爸爸親親蠻溫馨的，但爸爸親成年很久的女兒，自認為沒辦法接受，很像中年大叔在偷吃豆腐」、「不管爸媽親嘴巴都很怪吧，可以親臉頰為什麼要親嘴啊」、「驚恐地從第一張看到最後一張」、「詭異，都成年了」、「國小高年級以前感覺勉強可以，再往上就...拜託不要嘴對嘴」、「身為爸爸的我也不想跟女兒親親」、「完全不能接受親嘴」。

不過，也有人持不同看法，表示「本人不覺得怎樣就還好，有的家庭習慣就這樣，又不是熱吻」、「都是一堆主觀意識，女兒如果不會感覺到不舒服，那就沒什麼問題好嗎」、「我會跟我爸親親耶，覺得是因為從小就身處在健康有愛的環境，爸媽都會給足隱私」、「雖然我不會這樣，但其實覺得還好，就家庭氣氛的差異吧」、「留學過就會覺得很正常，外國人一直到5、60歲還是會親吻爸媽的」、「每個人家庭都不一樣，我是覺得看平常相處吧」、「不就家庭不同而已，別人接受，不代表你能接受，所以大不了不看而已」。