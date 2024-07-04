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快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

▲蔡阿嘎在臉書上發布不自殺聲明。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎在臉書上發布不自殺聲明。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

長青YouTuber蔡阿嘎4日晚間發布新影片，解釋解雇前員工的來龍去脈，影片短短5小時已經突破86萬次觀看。稍早，蔡阿嘎突然在臉書粉絲專頁上發布不自殺聲明，引起網友熱議。

蔡阿嘎4日深夜在臉書粉絲專頁上發布不自殺聲明，全文如下：

【本人在此特地聲明】

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本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！
從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點：
。開放性水域、無救生員之游泳池
。有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等
。無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地
。任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點

本人(包括家人)恪遵下列事項：
。車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話
。絕不擅搶黃燈、闖紅燈
。乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥
。騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶
。絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所(如核電廠)或設備
。颱風天不登山、不觀浪。
。本人(包括家人)將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用
。居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體
。浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關
。本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全

所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！

對此，不少網友留言表示，「才剛看完說明影片...就看到這篇」、「是被威脅了嗎⋯⋯？祝福你們一切平安！」、「祝福你們一切順利餒！」、「要注意安全啊啊啊啊！沒看過做錯事還這麼囂張的」、「得罪什麼人了嗎？」、「難道對方要開搞了嗎」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明
快訊／新北狠母害2幼女溺斃　涉殺人重罪裁定收押

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