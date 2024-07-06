年輕人都在玩Threads　他揭「受歡迎2原因」：滑到停不下來

▲Threads的演算法太猛。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

Threads上線滿一周年，目前全球每月活躍人數已突破1.75 億人，在台灣更是受到許多不同族群的喜愛，有網友指出，現在Threads的熱門程度已經超越臉書，甚至追趕上IG，好奇為何Threads會受到大家的喜歡。貼文曝光，網友點出2關鍵，演算法太猛又沒有廣告。

有網友在PTT發文，「脆跟FB差在哪？為何會紅？」最近發現Threads越來越夯，很多網紅藝人也在使用，熱門程度已經超越FB，追上IG了，「那麼問題來了，脆也是文字，FB也是文字，而現代人討厭文字，FB於是沒落，但脆卻能崛起，Why？」

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貼文曝光，網友點出2關鍵，演算法太強大，又沒有廣告，「脆的演算法屌多了，且目前算是無廣告，就現況來說，脆就是最強的社交平台」、「沒廣告和一堆粉絲團及農場文」、「脆很猛的就是，你只要打了一串話有打到同溫層的G點，就會散播超快，轉貼數飆升會讓人很有快感」、「詐騙帳號，或不想看到的帳號內容封鎖下去，相對肉粽一整串全封，這是脆演算法最強的功能」、「演算法會讓你找到愉悅同溫層」、「廣告還沒入侵」、「狂推薦妳愛看的東西，滑到停不下來」。

據了解，Threads在亞洲廣受歡迎，尤其印度、日本與台灣等社群非常活躍，與全球平均相比，台灣人在使用Threads時更常「引用」串文，有63%的串文為純文字，沒有圖片或影片，過去3個月Threads最熱門的5個主題，分別是攝影、閱讀、健身、藝術與TTPD，TTPD是歌手泰勒絲（Taylor Swift）最新專輯《折磨詩人俱樂部 The Tortured Poets Department》縮寫。