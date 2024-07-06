葉石濤文學紀念館攜手台灣文學館　推出「文學千層」串聯特展

▲台南市文化局與國立台灣文學館合作，推出「文學千層．故事連城」特展，並串聯葉石濤文學紀念館，推出「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」延伸特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文學如歷史般堆疊，精彩作品如千層綻放，台南市文化局與國立台灣文學館合作，在台南400的歷史時刻推出「文學千層．故事連城」特展，並串聯葉石濤文學紀念館，推出「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」延伸特展。

透過以奠定台灣文學史觀的重要文壇作家葉石濤為中心，回顧葉老如何透過其為數眾多的短篇小說、文學評論，顯現自身於台灣文壇的創作力與影響力，開拓出台灣文學的領域，同時寫下在台灣文學史上深具意義的嶄新里程碑《台灣文學史綱》，本次更有首次公開亮相與多年未曾展出的葉老文物，精彩可期。

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文化局長謝仕淵說，「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」特展，從葉老跨越日治時期到國民政府時期的生命經驗中，一探這位才華洋溢的青春少年如何墜入白色恐怖的陰影，並在停筆數年後，終於又重新提筆創作，出版超過100本的書籍，其文學經歷上承日本時代作家精神，下啟台灣文學脈絡，「沒有土地，哪有文學」成為葉石濤文學精神的最佳展現。

本次特展分為「府城青年」、「在府城寫小說、在舊城寫評論」、「不只是文學：文學家的翻譯」、「在台灣看世界文學」、「文學像是地上的一把鹽」等部分。其中首次公開展出的「甲圍國民小學教師葉石濤經歷」，更是本次特展的必看亮點。透過葉老親筆所寫的資料目錄以及學校服務證明書，瞭解他在白色陰影壟罩之下，從台南到嘉義、宜蘭，最後落腳高雄的流浪足跡。

除此之外，本次特展睽違三年再次展出葉石濤曾經使用的稿紙、筆、手錶等珍貴文物。其中作為葉老文學象徵的眼鏡，更是自2018年之後再度登場。展覽也梳理葉石濤的文學軌跡，讓民眾更加認識葉石濤其既是作家、又是評論家、也為翻譯家等等多樣的身分轉變。

葉館特展與台文館合作，共同推出「集章任務換好禮」活動，凡至台文館或葉館索取「文學千層」特展DM摺頁完成蒐集戳章，在IG、FB等社群平台打卡分享，即可兌換神秘限定紀念品(款式隨機，數量有限送完為止)。2024第四屆葉石濤短篇小說文學獎亦熱烈徵件中，歡迎各方台灣文學愛好者共襄盛舉，提筆寫下屬於自己與這塊土地的故事。徵件時間自即日起至113年8月31日止。詳細資訊歡迎追蹤關注「葉石濤文學紀念館」FB粉專。