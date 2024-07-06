最熱時刻來了！小暑高溫飆37度　午後劇烈雷雨轟3天

▲今天小暑，各地高溫炎熱，局部地區高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓勢力增強，今天(6日)為小暑，小暑到大暑期間為一年最熱時刻，今局部地區高溫上看37度，中午過後北部、中南部有降雨機會，周日到下周二午後雷陣雨最顯著，西半部和花東都容易下雨，中南部山區要嚴防短延時豪雨伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣；另未來一周高溫炎熱，局部高溫可達37度。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天太平洋高壓勢力增強，台灣附近風場為東南風偏南風，今天中南部在中午過後降雨明顯，北部可能也有降雨機會，中部以北、南部留意午後山區可能有局部大雨。

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林定宜指出，明天到下周二整個西半部到花東這一帶都容易下雨，尤其中南部、北部山區午後有局部大雨機會，中南部山區天氣在周日和下周一這兩天特別不穩定，可能有短延時豪雨，伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；下周二雨勢仍明顯，午後西半部、東北部降雨明顯。

▲▼今天和未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三風向偏南風轉西南風，林定宜分析，降雨趨勢將稍微緩和，中午過後中部以北、東北部、東部和各地山區午後雷陣雨機會高；下周四、下周五這兩天轉西南風，迎風面南部有不定時短暫陣雨，其他地方包括中部以北、東北部、東部、各地山區午後降雨機會高。

林定宜提醒，周日到下周二這三天午後雷陣雨降雨最明顯，尤其是周日和下周一要格外注意。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，林定宜說明，今天是小暑，天氣相當炎熱，小暑到大暑在台灣氣候溫度最高，西半部可到35到37度，局部地區有37度高溫，東半部約32到34度。

林定宜指出，周日到下周二這三天容易下雨，溫度可稍稍下降一些，不過下降幅度不是很顯著，沒有下雨前西半部高溫有35到36度，東半部32到34度；下周三後高溫仍相當炎熱，北部有36度以上高溫，受西南風過山沉降影響，北部溫度會較高一些。