午後雷雨要擴大了　明起3天最劇　

▲白天高溫炎熱，午後雷雨將擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)起太平洋高壓減弱，中午前全台悶熱，午後雷陣雨增多，對流發展從山區往西半部移動，周日到下周二午後雷陣雨更為旺盛，西半部山區和近山區平地要留意瞬間較大雨勢，降雨可望讓下午高溫稍緩和。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今天起太平洋高壓強度會開始減弱，不過中午前全台各地還是晴朗悶熱，氣象署持續發布高溫資訊，市區和內陸近山平地還是有36度以上高溫機會，比較不一樣的是午後陣雨會開始增多，由於大環境吹東南風，山區對流發展後會往西半部移動。

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周日到下周二高空有低壓通過台灣附近，李至晟指出，台灣的大氣轉為比較不穩定，午後對流會發展得比較旺盛，西半部山區和近山區平地又要開始留意瞬間較大雨勢，以及伴隨對流發展而來的雷電和強陣風。降雨可望讓下午的高溫緩和，但中午前後全台還是相當悶熱的。

李至晟分析，預測到下周三環境風轉為西南風之後，海上水氣一早就有機會為海峽沿岸平地帶來短暫雨，這時中南部高溫可望稍微緩和，但下風處的北部、東半部，尤其是地形比較封閉的台北盆地跟花東縱谷還是局部高溫的機會。