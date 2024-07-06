小暑4禁忌勿安門！3種人易遇衰事　1張黃紙開運招財

記者黃翊婷／綜合報導

今日（6日）是24節氣中的小暑，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，小暑有4個禁忌需要注意，包含不宜曝曬、忌辛辣與油膩食物、室內冷氣不宜開太強、忌安門，此外，屬牛、雙魚座以及摩羯座的朋友要多加注意，否則容易遇到衰事；若想在小暑這一天開運，只要準備一張黃色的紙就有機會招來財氣。

▲小孟老師分享小暑的4個禁忌和開運招財方法。（示意圖／ETtoday資料照）

小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，俗語說「小暑大暑，上蒸下煮」，代表小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱，小暑這一天有4個禁忌需要注意，詳細如下：

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1、小暑不宜曝曬：小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物：小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強：室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌安門：小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。

此外，小孟老師也提醒，屬牛的朋友在小暑當日要小心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意慎防中暑；雙魚座的朋友受到海王星與土星逆行，不宜去海邊或河邊以免沖到水煞；摩羯座的朋友受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷的食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

如果想要在小暑這一天開運招財，小孟老師表示，可以準備一張黃色的紙並剪出3個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，3個太陽代表三陽開泰，接著放到紅包袋裡，放進皮夾3天之後丟掉即可，或許就能招來強大的財氣。

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