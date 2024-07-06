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今小暑「1地熱到發紫」！午後雷雨周日擴大　10天內無颱風訊號

▲▼今高溫炎熱，南部紅到發紫，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫機率。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲今高溫炎熱，南部紅到發紫，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫機率。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)是24節氣的「小暑」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布高溫分布圖，南部紅到發紫。粉專表示，今依然是很熱的一天，明天高空冷心低壓靠近，各地午後雷雨稍增加，未來10天暫無颱風活躍訊號。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天是24節氣的「小暑」，很應景的依然是很熱的一天；明天(7日)太平洋高壓依然強盛，但因為有高空冷心低壓靠近的關係，各地午後雷陣雨機會稍微增加。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周一(8日)冷心低壓通過，午後雷陣雨還會更多一些，山區及溪邊活動要注意安全；下周三(10日)太平洋高壓減弱，轉為西南風，各地依然高溫悶熱，上午晴朗、午後有雷陣雨機會。另未來10天暫無颱風活躍訊號。

氣象署表示，今天太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風場為東南風，東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區容易出現短暫雷陣雨，且南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化。

溫度方面，氣象署表示，各地高溫普遍約33到35度，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫發生的機率。

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