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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

36所中小學師生接力駕帆船環台一圈　賴清德：用海洋豐富生活

▲▼總統賴清德出席「2024攜手共創 航向蔚藍」啟航典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「2024攜手共創 航向蔚藍」啟航典禮。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德5日赴宜蘭縣出席由岳明國中小學主辦的「航向蔚藍」啟航典禮，祝福此次快樂出航平安順利、成果豐碩；而配合活動，賴也一改平日西裝筆挺的拘謹形象，戴墨鏡、穿上藍色花襯衫，與學生們開心互動。他表示，台灣是海洋國家，大家都是海洋公民，要用海洋豐富人民生活，並投入海洋科技研究，讓產業朝更多面向發展。

「航向蔚藍」活動由宜蘭縣岳明國民中小學主辦，歷經4年籌備，串聯全國36所中小學、400多位師生，將以接力方式駕駛兩艘大型帆船，以逆行方向繞行台灣一周。以實際行動認識人類與海洋的關係，同時呼應聯合國今年「世界海洋日」主題「喚醒新深度（Awaken New Depths）」。

而在兩個禮拜前，數十位小帆手們手作卡片寄總統府邀請賴清德參與今日的起航活動，為他們加油打氣；這位「總統級」貴賓今天親自出席，還特別為小帆手送上起航祝福並致詞。登船前，賴清德為即將起航的小帆手穿上救身衣，並在小帆手進行「守護海洋」宣示、即將揚帆起航時，在岸邊敲啟航鑼，給予祝福，象徵賴清德的心與小帆手同在。

賴清德致詞時表示，感謝岳明國中小歷屆校長、全體師生及社會大眾的支持，岳明國中小自2007年開始推動帆船運動，在學校開設許多海洋教育課程，贏得家長與學生一致肯定；2013年他擔任台南市長時，在國際海洋日舉辦「全國帆船排名錦標賽」，當時岳明帆船隊得到全國第二名，非常不簡單。

賴清德指出，2020年岳明國中小第一次的帆船航行，當時他是副總統，適逢其他公務無法親自出席，因此今天的啟航典禮他一定要來。他說，4年後的今天，陣容更加壯大，共有36所學校、460位師生，要用28天接力航行1047海哩，非常不容易，他要祝福這次快樂出航一路平安，一帆風順，成果豐碩，也期盼下次有更多學校共襄盛舉。

賴清德提到，他在行政院長任內成立海洋委員會，就是要帶動全國人民了解、探索並走近海洋，豐富台灣人民的海洋生活。如同今天的活動，除了讓學生了解海洋，也培養自信心與自主解決問題的能力，不僅繞行台灣一圈，還會進行海漂垃圾及海域水質等檢測，為台灣海洋做體檢。

賴清德肯定這項活動具備許多功能，讓孩子們成為最棒的海洋公民。除了支持岳明國中小持續舉辦這項活動，他也鼓勵其他學校參考學習。

賴清德說，他在520就職演說中確立了三個國家方向，其中一項就是「探索海洋」。這三個方向包括「前瞻未來，智慧永續」，我們要善用科技，解決數位轉型、淨零轉型問題。第二，「競逐太空，探索海洋」，台灣是海洋國家，我們都是海洋公民，擁有海洋文化DNA，要用海洋豐富人民的生活，並投入海洋科技研究，讓產業往更多面向發展。第三則是「布局全球，行銷全世界」。期盼大家一起來努力。

▲▼總統賴清德出席「2024攜手共創 航向蔚藍」啟航典禮。（圖／總統府提供）

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