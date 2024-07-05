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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國會改革釋憲案立院機關代表喬不攏　韓國瑜裁示交院會表決

▲▼韓國瑜 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團、行政院、總統府、監察院等四個憲政機關，針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭10日下午將就暫時處分進行準備程序，也通知立法院推派代表三人、訴訟代理人三人、鑑定人二人，為此，立法院長韓國瑜今（5日）召開黨團協商討論，綠營希望機關代表推派秘書長、議事處處長、院長等中立代表，部分白委認同，藍營認為可由院長指派，韓國瑜最終則裁示，相關事宜無法達成共識，等一下交給院會處理。據了解，預計稍後兩點院會進行表決。

韓國瑜指出，憲法法庭通知立法院推派代表三人、訴訟代理人三人、鑑定人二人，過去針對司法院函請推派代表、訴訟代理人、鑑定人等，歷來都由聲請黨團以外之其他黨團推派，此次憲法裁判聲請人是民進黨團總召柯建銘。

韓國瑜也拿出預擬的協商結論，他唸出：各黨團同意由國民黨團推薦兩位、民眾黨團推薦一位擔任聲請案含暫時處分之訴訟代理人，本院機關代表也依上述比例推派委員，有關推薦專家學者擔任言詞辯論鑑定人部分，由國民黨團、民眾黨團各推薦一位，訴訟代理人名單於5日下午4點前、其他名單於8日中午12點之前送至法制局，辦理後續呈報相關事宜。

民進黨團總召柯建銘表示，暫時處分10日要開始，釋憲主體本文部分8月6日開始，過去釋憲也不少次，過去都有慣例跟相關規定，照著走就好。這次有四個聲請機關，立法院是當事機關也要派人，大法官處理時也會考慮公平性，10日的程序就是四個機關共用30分鐘、一個頂多7分半鐘，立法院也是30分鐘，接下來大法官想問誰就問誰，用一個鐘頭問完後合議庭會裁定。

柯建銘指出，相關結論完全排除民進黨也不對，立法院不是只有藍白兩黨，應該派機關代表，當然是秘書長（周萬來）啊！

藍委林思銘則表示，民進黨團是釋憲聲請人，若要推派訴訟代理人違反利益衝突迴避原則，民進黨若是原告又是被告，角色完全衝突，不能球員兼裁判。洪孟楷也說，過去到現在都有前例可循，既然是聲請人就不該變成機關代表，既然是機關代表就應該排除聲請人，讓兩造雙方有公平機會闡述意見。

民眾黨團總召黃國昌則認為，民眾黨團同意院長所提議的事項，民進黨柯建銘等51位立委是居於聲請人位置，聲請人如果可以推派代表參與相對人機關代表，這破壞兩造結構，若聲請人可以決定相對人提出的主張以及各式各樣的攻防，是非常荒謬的事情。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院是國家憲政機關，機關代表在任何議案的立場應該是中性的，憲法法庭審議各政黨意見可能每次都不一樣，這次是藍白立場一致，下次可能是綠白一致，機關代表應該是中性的，不針對任何議案有預設立場，比如說秘書長、院長或議事處代表。過去有因為政黨立場不同先切割兩造嗎？

白委吳春城指出，言詞辯論第一條是針對立法程序是否有重大瑕疵，這誰該來回答？哪個政黨能代表？一定是立法院、主持會議的議事機關，可能是院長或秘書長，必須為主持的程序辯護，這看起來不是哪個政黨能夠代表。黃珊珊也認為，這件事就是立法院長要捍衛程序合法合憲，這不是由政黨代表或是誰出面，院長指定最適合。

柯建銘表示，吳春城講得有道理，立法院屬於三個黨團，機關代表應該是派最中立的秘書長、議事處處長，給立法院所有職員看派哪三個，假如機關代表要列入藍白，那就一黨一個，至於訴訟代理人民進黨團不派也無所謂，全部給你們，因為是對造機關。

國民黨團總召傅崐萁也指出，謝謝柯建銘如此謙讓，很多爭議問題就不用再討論，不管是迴避還是願意禮讓都敬表謝意，至於機關代表，既然立法院是所謂相關機關，這部分就尊重院長，由院長指定三位，立法院的招牌自己顧。

民進黨團書記長莊瑞雄說明，民進黨是聲請人，所以訴訟代表的部分就不爭執了，這大家都有共識，但機關代表部分，立法院是各個黨團甚至包含無黨籍立委，代表人是立法院長韓國瑜，自己也比較贊同由韓國瑜指定。

周萬來則補充，這次司法院對立法院相當不尊重，也沒有來函，馬上一個通知就是要訴訟代理人，按往例，當事人一定是聲請人跟相對人，機關代表一定以相對人黨團提出代表，所以預擬的結論才會用這樣的寫法。

韓國瑜最後宣布，相關事宜無法達成共識，站在他的立場是循例辦理，現在秘書長跟議事處都是處理法律程序問題，等一下交給院會處理，下午兩點半繼續處理後面五案。綠黨團則詫異表示，今天沒有列這個議案是不能院會處理的，直播公開大家都在看。

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