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中國夫妻「預售胎兒」開價26萬！二寶媽嘆：養不起　結局神轉

一個嬰兒26萬！中國夫妻上網違法「預售胎兒」　還引來黃牛炒價格

▲中國網路上出現一則貼文，表示只要有買家願意支付5.8萬人民幣，他們夫妻就會把生下來的新生兒「送養」給對方。（示意圖／翻攝unsplash）

文／CTWANT

「5萬8千元一個孩子，你要不要？」日前，中國網路上出現這樣一則貼文，表示只要有買家願意支付醫院生產費用，並另外出價5.8萬人民幣（約新台幣26萬元），他們夫妻就會把生下來的新生兒「送養」給對方。

據陸媒報導，中國記者偽裝成買家的身分，見到了在網上售賣未出生嬰兒的夫妻。先生表示，夫妻倆都是從外地來廣州打工的工人，家裡經濟狀況不好，又已經養了兩個孩子，生活壓力很大；因此當妻子又懷上第三胎，他們便萌生了把這個孩子「送養」給別人的念頭。

這名先生還特地強調，「把孩子送人」是他和妻子「商量好的」、「絕對不會後悔」，到時候生完直接把小孩抱走就行，「你跟我做過生意就知道了，我很講信用」，他並保證孩子一定健康。

唯一令人欣慰的是，這對夫妻雖然已經決心把這個未出世的嬰兒賣掉，但他們至少仍然堅持要把孩子交給一個真心想養育他的家庭。事實上已經有人口中介連絡過他們，在套出孩子的訊息之後，轉手就在網路上喊出了20萬人民幣（約新台幣90萬元）的高價，不過他們最終不願意配合。

事件最後，記者表明身分，與同行的志工展開了長達2個小時的勸說，據稱嬰兒父親「最終認識到了自己的荒唐和違法行為」，向記者承諾不會將孩子送人。

過去在中國陝西，也曾發生過有父母一連3次在嬰兒出生前就將自己的3個孩子都賣掉的狀況。當時犯行的父親亦稱自己經濟困難，無力扶養，迫於生活壓力才將孩子「送養」。但被查出3次都是在孩子出生前就和收養人談好價格，收下鉅款，因此最終以「拐賣兒童罪」論處，並判這對父母分別服有期徒刑10年與3年，另外還要繳交罰金。

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