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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「孩童暴力事件零容忍！」　侯友宜喊：增加兒童訪視頻率

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹餵餿水、對折塞水桶、拔指甲虐死事件，新北市長侯友宜12日表示，任何不當對待孩童的暴力事件，新北市府絕對零容忍，會主動增加比現行中央法規標準更頻繁的兒童訪視頻率，且雙北是共同生活圈，他們會相互合作，建立更完善的安全網絡，強化保母的審查、管理及淘汰機制，杜絕憾事再度發生。

「任何不當對待孩童的暴力事件，新北市府絕對零容忍！」侯友宜表示，同樣為人父母，年紀還這麼小的凱凱受到保母如此虐待，任誰都無法接受，不捨與沈痛纏繞著心頭，每個孩子都是家長的心頭肉，也都是寶貝。

侯友宜說明，雖然新北社會局在家屬首次前來社福中心求助時，就開始持續提供陪伴服務，但永遠都要做的更多。昨天第一時間他就責成社會局全力提供家屬所有需要的協助，陪伴家屬走過這個沉痛的時刻，持續關懷家屬的心理與情緒狀態，提供喪葬以及法律扶助資源，也會為家庭提供心理諮商及相關資源，同時持續配合檢警調查，必須為孩子討回公道。

此外，侯友宜也說，為避免憾事再度發生，新北市一定會主動增加比現行中央法規標準更頻繁的兒童訪視頻率，落實守護責任，成為他們強而有力的後盾，如有異狀立即介入處理，避免孩子傷害被隱瞞。

侯友宜強調，雙北是共同生活圈，他們會相互合作，建立更完善的安全網絡，並強化保母的審查、管理及淘汰機制，守護每一位孩童，防止類似案件重演，杜絕憾事再度發生。

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