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藍營修法調高罷免門檻　范雲點三大荒謬：藍白聯手沒收民權

▲▼范雲反對藍營提高罷免門檻。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

▲范雲反對藍營提高罷免門檻。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

記者郭運興／台北報導

立院國民黨團提出《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻。今（4日）內政委員會排審此案，但民進黨團一早便佔領主席台，會議無法開始，最後主席高金素梅下午宣布散會。對此，民進黨立委范雲點出修法「三大荒謬」，第一「提高罷免門檻，重回過往鳥籠罷免」、第二「附身份證影本防造假，資料外洩誰負責」、第三「擔心冒名連署要打電話查核，查水表再現」。她強調，「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，別讓藍白聯手，強渡關山、修惡選罷法！

范雲於臉書表示，「藍白聯手」侵害臺灣民主又一樁！強渡關山提高罷免門檻為哪樁？鳥籠罷免又要回來了嗎？她認為，今早內政委員會排審選罷法修正，意圖調高罷免門檻、提升連署難度，目的就是要阻擋民眾行使憲法賦予人民的權利！藍白趕著修選罷法、為面臨罷免危機的委員解套，有「三大荒謬」之處。

第一「提高罷免門檻，將重回過往的鳥籠罷免」

范雲指出，提案的國民黨立委許宇甄強調「不應該讓少數的民意去否決多數的民意」，許宇甄似是而非的言論，是對臺灣民主歷史的無知，她來幫許補課。在2016年選罷法修正以前，投票人數過半、外加同意罷免票過半的「雙21」制度，使罷免幾乎不可能成功，因為反對罷免方能以消極不投票來反制。

范雲說，實際上，2015年「蔡正元罷免案」，就在同意罷免超過97%的情況下，因為投票率門檻未過，而無法成功罷免。在2016年選罷法修正通過、拿掉投票率門檻後，才首次出現市長與立委的罷免成功案例，翻轉罷免難如登天的處境。

范雲認為，人民好不容易才擁有可執行、可落實的罷免權利，國民黨遇到罷免危機就要想方設法沒收？民進黨絕不能讓選罷法修惡，回到過去的「鳥籠罷免」！

第二「附身份證影本防造假，資料外洩誰負責」

范雲指出，藍白異口同聲，過去連署冒名、抄名冊亂象多，所以提案「罷免連署要附身份證影本」。先不提過往其實是國民黨力推的罷免連署，曾發生高達49%的連署不合格率！

范雲說，事實上，中選會本來就會查核連署是否有偽造、重複連署、填錯甚至是「連署前死亡」的情況。重點是，連署過程中，民眾的身分證被大量、多次影印，恐增加民眾個資外洩、淪為詐欺工具的風險。請問國民黨，是想幫詐騙集團製造更多取得個資的漏洞嗎？還是想藉著繁瑣門檻，降低民眾行使憲法賦予的權利？

第三「擔心冒名連署所以要打電話查核，查水表再現」
范雲指出，針對「謝國樑市長罷免案」，藍營說，擔心基隆市民成為「罷免人頭」，建議基隆選舉委員會抽樣、「打電話確認連署名單」真實性。她認為，民眾只是連署，還可能接到選委會來電問東問西、問是不是在自身意願下填寫、問什麼時候寫的，實質造成「寒蟬效應」、讓民眾恐慌、被迫噤聲！

最後，范雲強調，「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，罷免是民主國家公民的基本權利，是反制背棄民意政治人物最後的武器。請大家繼續關注，別讓藍白再次聯手，強渡關山、修惡選罷法！

▼內政委員會審查選罷法修正案，民進黨團佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政委員會 審查選罷法修正案 民進黨團甲動 佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

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