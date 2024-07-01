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中研院院士會議開幕　賴清德盼以大數據資料助攻學術

▲▼總統賴清德出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中央研究院第35次院士會議今（1日）上午舉行開幕式，現場近200位海內外院士與會。總統賴清德致詞時細數中研院工作成果，包括連續10年整合跨域多元議題的人文講座、自主研發台灣第一台「五位元超導量子電腦」、發出「去碳燃氫」的第一度電，另在人工智慧領域，未來如何在確保個資前提下，讓研究人員取得資料，是政府要努力的方向。

賴清德今天指出，中研院是台灣最高的學術研究機關，持續以科學專業貢獻國際，提供國家政策建言，並且致力培育高階人才，引領台灣向前邁進，他要代表國家向院士們表達最大的敬意和謝意。

賴清德說，最近，在中研院長廖俊智的帶領之下，有幾項工作，深受社會的矚目和肯定：第一，中研院整合跨域多元議題的人文講座已經邁入第10個年頭，並和全國各大學合作，開辦超過100門課程，針對人文社會領域的研究生，更持續加碼，提供獎學金，為國家培育優秀人才。

賴清德接著表示，第二，中研院自主研發出台灣第一台「五位元超導量子電腦」，並提供合作單位作為測試平台，促成工研院開發極低溫量子電腦元件，為台灣量子科技發展創下重要的里程碑；第三，為因應氣候變遷，中研院也和台電公司合作，發出「去碳燃氫」的第一度電，在創新技術研究上也有許多突破，例如地熱、海洋能、高效太陽能技術都有初步成果。

賴清德提到，第四，除了氣候危機，台灣也面對全球智慧化的挑戰，未來，政府要打造台灣成為「人工智慧之島」，加速人工智慧的創新應用。中研院已經在基礎研究中，積極導入人工智慧，在人文社會科學、精準醫療、以及生態環境等各領域的應用。

賴清德續指，而在AI時代，大數據資料的取得，也在學術研究扮演關鍵角色，為了提升台灣研究成果的社會影響力，以及國際學術競爭力，未來，如何在確保個資安全的前提下，讓研究人員可以取得所需的資料，這是政府要努力的方向。

包括前副總統陳建仁、中央研究院院長廖俊智、前院長李遠哲、翁啟惠、行政院政務委員陳時中、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、數位發展部部長黃彥男等亦出席是項活動。

▲▼總統賴清德出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供）

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