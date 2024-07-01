中研院院士會議開幕　院長：成立AI辦公室「拓展人社領域應用」

▲中研院長廖俊智。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央研究院第35次院士會今（1日）起至4日舉行，中研院長廖俊智在開幕致詞時表示，由ChatGPT引領的生成式AI浪潮迅速席捲全球，帶來了前所未有的變革，中研院最近成立AI推廣辦公室，未來將拓展AI在人社領域的應用，讓被AI吸走的學生，會覺得研究人文社會科學反而是研究AI的好方式。

中央研究院第35次院士會議今開幕，包括總統賴清德出席，中研院前院長李遠哲、翁啟惠也罕見同時出席，近200位海內外院士與會，為期4天的會議包括頒發院士證章、主題演講、討論重要學術議題，並將選出第34屆院士暨名譽院士。

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廖俊智表示，近年來，由ChatGPT引領的生成式AI浪潮迅速席捲全球，帶來了前所未有的變革，因應與時俱增的AI研究及需求，中研院已成立AI推廣辦公室，即時投入資源於院內硬體設施，強化相關服務，以提升及擴展各領域研究工作。

廖俊智指出，在中研院全面推展AI的同時，特別重視AI在人文社會科學領域的應用，將以中研院豐富的人文社會資料庫，拓展AI在人社領域的應用，同時反思AI對人類社會的衝擊。

廖俊智會後接受媒體聯訪，談到AI熱潮衝擊大學人文社會類科招生，廖俊智說，這也是中研院特別重視AI在人文社會科學領域應用的主因，希望藉此讓一些本來對人文科學領域有興趣，但被ＡＩ吸走的學生，會覺得研究人文社會科學反而是研究AI很好的方式。

為期4天的第35次院士會議，今舉行開幕式，首日頒發院士證章並進行院務報告。

明天安排兩場國際級主題演講，上午由英國國家學術院院士、劍橋大學政治思想史教授理查‧柏克（Richard Bourke）主講「『東方主義』與西方：知識體系僅是權力的表達？」，以及中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重（Hsiang-Tsung Kung）主講「擁抱生成式人工智慧」。

明天下午由行政院副院長鄭麗君就「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」議題，進行專題討論及與談。