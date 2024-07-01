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管中閔出席院士會議避開賴總統　稱「睡到剛剛才起床」　

▲總統賴清德（右）出席院士會議開幕典禮，左為中研院長廖俊智。（圖／記者楊惠琪攝）

▲總統賴清德（右）出席院士會議開幕典禮，左為中研院長廖俊智。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央研究院第35次院士會議於今起一連4天登場，海內外逾200多名院士參與，總統賴清德致詞指出，中研院是台灣最高學術研究機構，「中研院的進步就代表台灣的進步」，感謝中研院讓台灣在國際學術社群佔有一席之地。台大前校長、中研院院士管中閔在賴清德致詞結束後才步入會場，面對媒體詢問僅說：「睡到剛剛才起床。」

中研院第35次院士會議今開幕，為期4天的會議包括頒發院士證章、主題演講、討論重要學術議題，預計在7月4日選出第34屆院士暨名譽院士。

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賴清德致詞時肯定中研院近年重要院務成果，包括與國內各大學舉辦整合跨域的人文講座，開辦超過100個人文課程，並針對人文研究生提供獎學金；研發超導量子電腦為台灣量子發展奠下里程碑；以及因應氣候變遷，和台電合作發展去碳燃氫的發電技術，中研院不只提供建言，更在創新研究上有許多貢獻。

賴清德指出，面對全球智慧化的挑戰，將打造台灣成為人工智慧之島，加速人工智慧的創新應用，中研院已在基礎研究中積極導入人工智慧，在人文社會科學、精準醫療以及生態環境等領域的應用。

他強調在AI時代，大數據資料的取得也在學術研究扮演關鍵角色，為提升台灣研究成果的社會影響力以及國際學術競爭力，未來如何在確保個資安全的前提下，讓研究人員可以取得所需的資料，這是政府要努力的方向。

賴清德致詞結束後，一一與到場院士合影留念。管中閔則在賴清德離場後，才步入會場，媒體上前追問是否刻意避開賴總統，管中閔僅回：「我睡到剛剛才起床。」隨即快步進入會場。

▲前台大校長管中閔出席中研院院士會議 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲前台大校長管中閔出席中研院院士會議 。（圖／記者楊惠琪攝）

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