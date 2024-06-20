首位台灣出身得主！93歲歷史學家許倬雲獲唐獎「漢學獎」

▲唐獎漢學獎得主、現年93歲的中研院院士許倬雲。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

第六屆唐獎今（20日）揭曉「漢學獎」，得主是94歲的中央研究院院士許倬雲，他在漢學領域的卓越貢獻獲肯定，這也是唐獎頒發6屆以來，在嚴格定義下首名台灣出身的得主。

唐獎教育基金會指出，許倬雲以對中國古代歷史的深刻洞察聞名，研究不僅深入探討中國長期歷史本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流，尋求中國在世界舞台上定位，將社會科學方法融入史學研究，證明漢學可以走出學術象牙塔，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。

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每2年一屆的唐獎，今年邁入第6屆，先前已公布永續發展、生技醫藥得主，明天還將公布法治獎得主，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

第6屆「漢學獎」得主由美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授、中研院院士許倬雲獲獎。許倬雲是唐獎頒發6屆以來，首位嚴格定義下台灣出身的得主。2014年首屆唐獎漢學獎得主余英時亦有中華民國國籍，但他出生於上海，後來主要在美國任教與居住。

唐獎基金會表示，許倬雲從青壯年時期開始將社會科學方法融入史學研究，為專注於學院對話的傳統漢學拓展新方向。且其學術工作從歷史事實中尋求歷史知識，並將視角從過去延伸至今日與未來，展現一種跨越時代的學問，證明漢學可以走出學術象牙塔，與人文社會科學各領域對話，從而對漢學產生根本性影響。

▲第六屆唐獎漢學獎得主、中研院院士許倬雲。（圖／唐獎基金會提供）

唐獎基金會指出，許倬雲對周秦漢時期的專題研究提出獨到見解，達到「史識」高度，形成一種融會貫通的大歷史解釋，且治學功夫體現於《西周史》對親緣社會華夏意識的詮釋，《求古編》對文官制度的探討，以及《漢代農業》對精耕細作與市場經濟的分析，而這些命題即是他所謂的中國文化「三原色」。

除了學術研究之外，唐獎基金會表示，許倬雲1960年代在台大歷史學系主導歷史教育課程轉型，培養一代後輩學者，並打開中國社會史研究風氣，對台灣史學界帶來深遠的影響。其史學觀點也自1990年代起，隨著中國改革開放的成熟而廣泛傳播，產生重大作用。

唐獎基金會也肯定許倬雲跨出學術圈，將歷史研究成果轉化為人文素養的資源，出版多部通識著作，從歷史的角度探討時代轉移、管理、組織等議題。其努力證明歷史知識的實用性，展現他既具有西方學院派學者的特質，也有中國傳統士大夫的風範。